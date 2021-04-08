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четверг, 08 апреля 2021 09:36

Церковь хотела отменить гонки "Формулы-1"

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Церковь хотела отменить гонки &quot;Формулы-1&quot;
Церковь хотела отменить гонки "Формулы-1" фото: xsport.ua

8 апреля 2001 года церковь выступила против "Формулы-1". Это произошло потому, что чемпионат "Гран-при Сан-Марино" должны были проводить в день Пасхи.

Архиепископ приехал на автодром "Имола", чтобы пообщаться с руководством гонки. Один из руководителей Джанфранко Томассоли пытался объяснить, что проведение "Гран-при" не посягает на интересы церкви.

Столкновение между служителем церкви и руководством "Формулы-1" завершилось компромиссом. Утром, перед началом гонки, повели мессу. Для проведения службы специально пригласили священника.

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"Формула-1" - чемпионат мира по кольцевым гонкам на автомобилях с открытыми колесами. Он проходит под эгидой Международной Автомобильной Федерации.

Команды участники соревнований Формулы-1 используют гоночные автомобили собственного производства. Поэтому для каждой команды крайне важно иметь не только быстрого и стабильного пилота и хорошую стратегию, но и чрезвычайно сильный конструкторский отдел.

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Дата
08
апреля

Церковь хотела отменить гонки "Формулы-1"

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