Чемпион "Формулы-1" распродает коллекцию автомобилей

Фото: Autocentre

Чемпион "Формулы-1" Себастьян Феттель решил продать часть коллекции автомобилей. Феттель обратился к британскому дилеру Tom Hartley Jnr.

На продажу выставили 8 автомобилей, 5 из них удалось продать за 1 день. Гонщик решил продать 5 автомобилей Ferrari, 2 Mercedes-Benz и 1 BMW, информирует Autocentre.

Все автомобили из коллекции имеют хорошее состояние. Кроме того, в коллекции Себастьяна Феттеля находились такие редкие экземпляры как LaFerrari, Enzo и F50. Пробег всех автомобилей минимален.

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Например, за 5 лет LaFerrari проехал 490 км, а Enzo - 1790 км. F50 Феттель купил 2015 года и успел наездить 6939 км. В комплекте с ним гонщик получил еще и ряд бонусов в виде чемодана, сумки для багажа, запасного ключа и чехла для автомобиля, которые передали новому владельцу.

У 3 Ferrari уже есть новые владельцы, еще 2 модели ждут покупателей. Одна из них - F12tdf. Авто имеет редкий желтый оттенок Giallo Triplo Strato и вышивку с фамилией бывшего владельца. Авто Феттель купил новым и успел проехать всего 1183 км. 2-й - 458 Speciale. На нем гонщик преодолел 3077 км. Кроме итальянских автомобилей, на продажу выставили Mercedes-Benz SL65 AMG Black Series, Mercedes-Benz SLS AMG 2010 года и BMW Z8 2002 года.

Недавно состоялась презентация мощного гибридного автомобиля спортивного типа. Его представила британская компания McLaren.