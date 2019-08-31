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воскресенье, 17 ноября 2019 17:35

Быстрый разгон и точное управление - обзор новой Мazda СХ5
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Mazda CX5
Фото: Владимир Мукан
Mazda CX5
Mazda CX5
Mazda CX5
Mazda CX5

В этом году начали продавать обновленные кроссоверы Мazda СХ5. Еще до рейстайлинга эта модель стала самой популярной среди всех машин этой марки.

Красный внедорожник стоит в компании-импортера "Авто Инетернешнл" у столичного Северного моста. Берем авто в полной комплектации на тест-драйв, чтобы познакомиться с ним.

Знакомство

В СХ5 - массивная решетка радиатора. Передний и задний бамперы почти не выступают. Арки колес, пороги и нижние части бамперов украшены черным пластиком. Клиренс - 20 сантиметров. 5 камер встроенные по периметру всего кузова. В обновленной версии уже есть система кругового обзора. Передний и задние фонари светодиодные.

Этот автомобиль - с полным приводом в топовой комплектации. Оснащен бензиновым 2,5-литровым двигателем мощностью 194 л.с.

Автор: Владимир Мукан
  Mazda CX5
Mazda CX5

Осматриваю багажник

Сначала открываю багажник. Он с электроприводом. Его объем - 477 литров.

Во внутренней боковой стенке имеется розетка на 12 вольт, пасочки для фиксации груза, небольшие отсеки для мелочей. Запасное колесо в комплекте не идет. Вместо него - сабвуфер и ремкомплект с компрессором. Фонарь с внутренней стороны дверцы багажника можно выключать. Это удобно, когда есть необходимость длительное время держать машину с открытой 5-й дверью.

Спинки задних сидений складываются после оттягивания специальных рычагов в багажнике. Так можно увеличить объем отсека до 1377 литров.

Автор: Владимир Мукан
  Mazda CX5
Mazda CX5


Сажусь сзади

Салон модели стали украшать качественными и дорогими материалами - деревом, кожей наппа, алюминиевыми вставками. Потолок машины - черного цвета.

На задних местах просторно для трех взрослых. Однако у людей ростом более 190 см ноги в переднее сиденье упираются. Наклон спинки можно регулировать. Это удобно во время долгих путешествий, когда надоедает находиться в одном положении. Подлокотник заднего дивана имеет подстаканники и два ЮСБ-порты.

На месте водителя

На водительском месте посадка удобная и высокая. Кресло оснащено электроприводом, памятью положений, подогревом и електровентиляциею. Руль имеет большой диапазон настроек по высоте и на себя.

Автор: Владимир Мукан
  Mazda CX5
Mazda CX5

Торпеда изготовлена ​​из мягкого пластика. Имеют вставки из ясеня и цветного металла. Многие детали салона отделаны кожей. Кнопок и переключателей на торпеде немного, все установленные в ряд, как в БМВ. Металлические регуляторы центральной консоли отдают прохладой. Меню на сенсорном экране переведенные на украинский. Все символы и показатели легко считать. На дисплей мультимедийного центра можно транслировать изображение со смартфонов.

Центральный подлокотник с положением не регулируется. Людям невысокого роста было бы удобнее, если бы его разместили ближе к торпеды.

Еду

Жму на кнопку запуска двигателя - синхронно подскакивают стрелки спидометра и тахометра. Спидометр здесь - это дисплей с изображением шкалы и стрелки.

На лобовое стекло проецируются показатели скорости и настроек машины. Это удобно, так как не нужно опускать глаза на панель приборов.

Автор: Владимир Мукан
  Mazda CX5
Mazda CX5

Перевожу рычаг коробки передач в "драйв" и отправляюсь. Машина быстро ускоряется. На крупнейших оборотах двигатель выдает низкий гул, как в спортивных моделях. Подвеска - в меру жесткая, но мягче, чем в меньшей модели СХ3. Управление острое, вроде спортивных машин.

Выезжаю на столичный просп. Степана Бандеры. Электроника специальными сигналами в боковых зеркалах предупреждает о транспорте в мертвых зонах видимости. Как только случайно пересекаю линию разметки, руль противодействует моим действиям - возвращается в обратную сторону и возвращает машину в свой ряд.

СХ-5 оснащен системой "Айлуп", что во время торможения преобразует кинетическую энергию в электрическую и заряжает конденсатор. Это уменьшает нагрузку на генератор и сокращает расход топлива на 5-10%. Экономит горючее опция автоматического подавления двигателя при кратковременных остановок, например, на светофорах или перед пешеходными переходами.

Выезжаю на грунтовку в лесополосе недалеко от Борисполя. Глубокие колеи и холмы машина преодолевает легко. Время от времени звучит сигнал парктроника, который воспринимает высокую траву помешать. На песчаной местности, когда передние колеса пробуксовувують, подключается задний привод.

За городом чувствую круиз-контроль. СХ5 движется с заданной скоростью 90 км / ч. Как только сокращается дистанция до машины впереди, авто тормозит. При включении левого поворота для обгона и выезд на встречную полосу - самостоятельно набирает скорость. Круиз-контроль - адаптивный, он хорошо держит авто в потоке. Можно выставить желаемую дистанцию, которую машина ставить.

На Бориспольской трассе переключаюсь на режим "Спорт". Переключаю передачи вручную подрулевыми лепестками. До 100 км / ч удается разогнаться чуть больше чем за 9 секунд. Как только проехал более 150 км, на панели приборов появилась надпись "Отдохните" - сработала система контроля усталости водителя.

Автор: Владимир Мукан
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