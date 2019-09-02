 
Ексклюзивы
1/5
Авакова оставили на должности, поскольку новая власть боится улицы
Авакова оставили на должности, поскольку новая власть боится улицы
Просмотров: 666
Как заработала новая Верховная Рада
Как заработала новая Верховная Рада
2 Просмотров: 5427
Трампу неинтересно говорить с пешкой-Зеленским, если может контактировать с ферзем-Путиным
Трампу неинтересно говорить с пешкой-Зеленским, если может контактировать с ферзем-Путиным
Просмотров: 3978
"Мать до сих пор надеется, что Олег жив" - как в Киеве почтили память павших
"Мать до сих пор надеется, что Олег жив" - как в Киеве почтили память павших
2 Просмотров: 1656
"Открытый к российским объятиям, это опасно для Украины" - эксперт оценил 100 дней Зеленского
"Открытый к российским объятиям, это опасно для Украины" - эксперт оценил 100 дней Зеленского
Просмотров: 729
Обвала рейтинга Зеленского в этом году не будет - эксперт
Обвала рейтинга Зеленского в этом году не будет - эксперт
1 Просмотров: 495
Председатель фракции "Голос" объяснил слова Вакарчука о "надпозицию"
Председатель фракции "Голос" объяснил слова Вакарчука о "надпозицию"
Просмотров: 1557
"Ненавижу подсолнухи" – доброволец рассказал о кровавых боях за Иловайск
"Ненавижу подсолнухи" – доброволец рассказал о кровавых боях за Иловайск
Просмотров: 5256
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Просмотров: 27729
Кому Украина платит пенсии за границей
Кому Украина платит пенсии за границей
Просмотров: 2844
Фото
Все фото
5
3
4
4
5
Bugatti Chiron установил новый рекорд скорости
Bugatti Chiron установил новый рекорд скорости
КрАЗ выпустил новый грузовик с оптимизированными характеристиками
КрАЗ выпустил новый грузовик с оптимизированными характеристиками
Mercedes представит электрический микроавтобус на базе EQV
Mercedes представит электрический микроавтобус на базе EQV
Mercedes обнародовал новый кроссовер GLE Coupe 2020
Mercedes обнародовал новый кроссовер GLE Coupe 2020
Новый Volkswagen Passat GTE PHEV сделали автономнее
Новый Volkswagen Passat GTE PHEV сделали автономнее
Видео
Все видео
Mercedes обнародовал новый кроссовер AMG GLB 35
Mercedes обнародовал новый кроссовер AMG GLB 35
Показали сооружение первой украинской бетонной автодороги
Показали сооружение первой украинской бетонной автодороги
Дом, машина и лодка на одних колесах - показали незвичнайне авто
Дом, машина и лодка на одних колесах - показали незвичнайне авто
Водитель нашел интересный способ протирать окна во время ливня
Водитель нашел интересный способ протирать окна во время ливня
Мост через лиман для трассы Киев-Одесса строят круглосуточно
Мост через лиман для трассы Киев-Одесса строят круглосуточно
Интервью
1/5
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Просмотров: 27729
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Просмотров: 6516
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
2 Просмотров: 2547
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
1 Просмотров: 2727
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
4 Просмотров: 7011
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
29 августа 2019
Просмотров: 1233
Інший світ
Тиждень тому зустрів приятеля, дружбу з яким дуже ціную, бо вона здається неможливою — настільки ми різні за походженням і природою. Приміром ...
понедельник, 02 сентября 2019 15:26

Bugatti Chiron установил новый рекорд скорости
5

  Комментировать

Bugatti Chiron разогнался до 490,484 км / ч
Фото: motor.ru
Bugatti Chiron разогнался до 490,484 км / ч
Bugatti Chiron разогнался до 490,484 км / ч
Bugatti Chiron разогнался до 490,484 км / ч
Bugatti Chiron разогнался до 490,484 км / ч

Гиперкар разогнался до 490,484 км/ч.

Максимальная скорость серийной модели Bugatti Chiron, которую заявил автопроизводитель 420 км/ч. Новый рекорд установили на автомобиле, который близок к серийному, сообщает пресс-служба бренда.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинка нашла полный дубликат собственного автомобиля

Bugatti Chiron оснащен 1500-сильным двигателем W16 объемом восемь л. Пока неизвестно в чем заключаются различия гиперкара на котором разогнались до нового рекорда.

Президент бренда Штефан Винкельманн заявил, что Bugatti стал первым автопроизводителем, которому удалось показать такой впечатляющий результат.

В 2017 году Хуан-Пабло Монтойя за рулем Bugatti Chiron установил другой рекорд. Он разогнался до 400 км/ч и затормозил до полной остановки за 42 с.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Bugatti Chiron установил новый рекорд скорости». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
02
сентября

Украинцы отбили нападение

Сборник рассказов сделал украинского писателя знаменитым

Украинский боксер превзошел достижение Кличко, Ломаченко и Усика

Успешный военный поход закончился мирным договором

Гривна празднует день рождения

Пожар уничтожил рассадники холеры

Самое читаемое
Голые женщины и причудливые скульптуры: самые яркие моменты Burning Man-2019
Голые женщины и причудливые скульптуры: самые яркие моменты Burning Man-2019
23
 1 Просмотров: 94188
Нельзя отвести взгляд: Федишин показала соблазнительные фото в купальнике
Нельзя отвести взгляд: Федишин показала соблазнительные фото в купальнике
10
 2 Просмотров: 36145
Очаровательная улыбка и взгляд: как выглядит самая молодая украинская чемпионка мира
Очаровательная улыбка и взгляд: как выглядит самая молодая украинская чемпионка мира
14
 2 Просмотров: 35183
&quot;Коломойский перешел от угроз к действиям&quot; - Гонтарева рассказала о ДТП в Лондоне
"Коломойский перешел от угроз к действиям" - Гонтарева рассказала о ДТП в Лондоне 32 Просмотров: 19647
Город вымер: показали свежие фото Донецка
Город вымер: показали свежие фото Донецка
14
 Просмотров: 18846
Авто
Представили тизер нового электромобиля Smart
Представили тизер нового электромобиля Smart Просмотров: 531
Украинка нашла полный дубликат собственного автомобиля
Украинка нашла полный дубликат собственного автомобиля Просмотров: 11007
Сколько новых автомобилей купили украинцы в августе
Сколько новых автомобилей купили украинцы в августе Просмотров: 513
Показали, каким будет новый кроссовер Volkswagen
Показали, каким будет новый кроссовер Volkswagen Просмотров: 1692
Mercedes обнародовал новый кроссовер AMG GLB 35
Mercedes обнародовал новый кроссовер AMG GLB 35
5
 Просмотров: 1926
Больше всего комментируют
32
"Коломойский перешел от угроз к действиям" - Гонтарева рассказала о ДТП в Лондоне
12
Зеленский о встрече с Трампом: Мы не будем идти с протянутой рукой
7
Зеленский "положил" на журналистов - Щур
5
"Первый звонок" в комитетах начался со споров
2
Очаровательная улыбка и взгляд: как выглядит самая молодая украинская чемпионка мира
Голосов: 13064
Голосование Как наказывать пьяных водителей?
  • Увеличить штраф до 40 тыс. грн
  • В год отправлять на исправительные работы
  • Забирать пожизненно водительское удостоверение
  • Восстановить смертную казнь
  • Не наказывать
  • Читать лекцию о вреде алкоголя
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua