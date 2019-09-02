Bugatti Chiron установил новый рекорд скорости

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Гиперкар разогнался до 490,484 км/ч.

Максимальная скорость серийной модели Bugatti Chiron, которую заявил автопроизводитель 420 км/ч. Новый рекорд установили на автомобиле, который близок к серийному, сообщает пресс-служба бренда.

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Bugatti Chiron оснащен 1500-сильным двигателем W16 объемом восемь л. Пока неизвестно в чем заключаются различия гиперкара на котором разогнались до нового рекорда.

Президент бренда Штефан Винкельманн заявил, что Bugatti стал первым автопроизводителем, которому удалось показать такой впечатляющий результат.

В 2017 году Хуан-Пабло Монтойя за рулем Bugatti Chiron установил другой рекорд. Он разогнался до 400 км/ч и затормозил до полной остановки за 42 с.