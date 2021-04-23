Будет пять комплектаций: Toyota Proace возвращается

Фото: Toyota

В Украину возвращается Toyota Proace. В сети официальных дилеров уже начали принимать предварительные заказы на автомобиль.

Пассажирский Proace Verso и грузовой Proace Van раньше продавали в Украине. Благодаря своим особенностям они стали популярными, сообщает пресс-служба компании производителя.

Proace Verso будет иметь пять комплектаций: Combi, Shuttle, Comfort, Prestige и Premium. Модель также будет иметь две длины кузова 4959 мм и 5309 мм. В салоне можно перевозить до девяти человек, в зависимости от комплектации.

Proace оснащен мультимедийной системой Toyota с сенсорным семидюймовым дисплеем и поддержкой функций Apple Carplay и Android Auto.

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Для помощи водителю есть система контроля "слепых" зон Blind Spot Monitor, проекционный экран Head-up Display и система бесключевого доступа и запуска двигателя Smart Entry&Start. Автомобиль также получил функции для повышения безопасности.

Микроавтобус предлагают с двухлитровым дизельным двигателем мощностью 150 л. c. с шестиступенчатой ​​механической трансмиссией и 177 л. с. с автоматической восьмиступенчатой ​​коробкой передач.

Грузовой Toyota Proace для коммерческих перевозок доступен в комплектации Business. В кабине фургона предусмотрено три места.

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