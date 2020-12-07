 
Ексклюзивы
1/5
"Уксусные компрессы делать запрещено" - развенчали мифы лечения гриппа
"Уксусные компрессы делать запрещено" - развенчали мифы лечения гриппа
Просмотров: 243
"Украинские игроки меня поразили" - экс-тренер "Динамо"
"Украинские игроки меня поразили" - экс-тренер "Динамо"
Просмотров: 2835
Головная боль и проблемы с памятью - как украинцы живут с последствиями коронавируса
Головная боль и проблемы с памятью - как украинцы живут с последствиями коронавируса
Просмотров: 1512
Как уменьшить счета за газ
Как уменьшить счета за газ
Просмотров: 1548
Цены в декабре: сахар дорожает 4-й месяц подряд
Цены в декабре: сахар дорожает 4-й месяц подряд
2 Просмотров: 1737
Количество инфицированных после карантина возрастет - эксперт
Количество инфицированных после карантина возрастет - эксперт
Просмотров: 288
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
Просмотров: 1044
"От страха мужчины плачут": львовянин рассказал, как лечился от Covid-19
"От страха мужчины плачут": львовянин рассказал, как лечился от Covid-19
2 Просмотров: 5742
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
1 Просмотров: 540
ГБР используют для мести. Сделали зависимым от Офиса президента
ГБР используют для мести. Сделали зависимым от Офиса президента
Просмотров: 261
Фото
Все фото
4
6
5
4
10
Бриллиантовый лимузин Элвиса Пресли продали на аукционе
Бриллиантовый лимузин Элвиса Пресли продали на аукционе
С полным приводом и грузоподъемностью в 3,5 тонны - Ford представил новый пикап
С полным приводом и грузоподъемностью в 3,5 тонны - Ford представил новый пикап
Родился основатель крупнейшего производителя бензиновых двигателей
Родился основатель крупнейшего производителя бензиновых двигателей
Стоит от 120 тыс. грн - китайские &quot;тесла&quot; разбирают, как горячие пирожки
Стоит от 120 тыс. грн - китайские "тесла" разбирают, как горячие пирожки
Он стал в Украине бестселлером - представили первый в истории массовый электромобиль
Он стал в Украине бестселлером - представили первый в истории массовый электромобиль
Видео
Все видео
На дорогах впервые заработают беспилотные такси
На дорогах впервые заработают беспилотные такси
Nissan показал видео с новым пикапом Navara
Nissan показал видео с новым пикапом Navara
Разгоняется за 3 сек. до "сотни" и принадлежал Черновецкому - в столице рассекает загадочный Porsche
Разгоняется за 3 сек. до "сотни" и принадлежал Черновецкому - в столице рассекает загадочный Porsche
В Украине нашли парковку элитных авто
В Украине нашли парковку элитных авто
Спорткар Porsche разбили сразу после покупки
Спорткар Porsche разбили сразу после покупки
Интервью
1/5
"Уксусные компрессы делать запрещено" - развенчали мифы лечения гриппа
"Уксусные компрессы делать запрещено" - развенчали мифы лечения гриппа
Просмотров: 243
"Украинские игроки меня поразили" - экс-тренер "Динамо"
"Украинские игроки меня поразили" - экс-тренер "Динамо"
Просмотров: 2835
Большинство украинцев не знает, как платить за газ меньше
Большинство украинцев не знает, как платить за газ меньше
5 Просмотров: 1566
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
Просмотров: 1044
Нет смысла соревноваться с Россией в кинопропаганде - Фразе-Фразенко
Нет смысла соревноваться с Россией в кинопропаганде - Фразе-Фразенко
1 Просмотров: 324
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
06 декабря 2020
Просмотров: 630
Чарівна паличка
– Ми були йому непотрібні, але мстився мамі та забирав нас на вихідні, – каже Олеся. Коли батьки розлучилися, їй було 5 років, а ...
понедельник, 07 декабря 2020 14:03

Бриллиантовый лимузин Элвиса Пресли продали на аукционе
4

  Комментировать

Заказ создали на базе самого дорогого 6,4-метрового лимузина Fleetwood 75.
Фото: shannons
Заказ создали на базе самого дорогого 6,4-метрового лимузина Fleetwood 75.
Заказ создали на базе самого дорогого 6,4-метрового лимузина Fleetwood 75.
Заказ создали на базе самого дорогого 6,4-метрового лимузина Fleetwood 75.

Бриллиантовый лимузин с регистрацией на имя Элвиса Пресли продали на аукционе.

40 слоев краски с алмазным напылением и золотое убранство салона - какими были прихоти у короля рок-н-ролла

7 декабря 2013 года на торгах Juliens в Беверли Хиллз, расположенный в США, продали белый лимузин Cadillac Fleetwood 75, который выпустили 1972 году по заказу певца Элвиса Пресли. На торгах его оценили в $ 96 000, это около 3 млн грн.

Рок-н-ролл исполнитель был большим поклонником премиальных автомобилей и не только. В его коллекции нашли даже авиалайнер Boeing 707.

Любимая автомобильная марка музыканта - Cadillac. В 1958 году Элвис Пресли вернулся из армии в США и заказал бриллиантовый Cadillac в тюнинговой компании Джорджа Барриса. Заказ создали на базе самого дорогого 6,4-метрового лимузина Fleetwood 75. Дизайн разработали по индивидуальным пожеланиям заказчика. Интерьер авто, колесные диски и ободки фар украсили настоящим золотом и драгоценным металлом. На белом кожаном салоне создали гравировка с именем музыканта. В салоне установили телефон, телевизор, холодильник и проигрыватель пластинок. Cadillac Fleetwood 75 перекрасили в уникальный перламутровый цвет. Чтобы получить желаемый результат, мастера наложили 40 слоев краски с добавлением бриллиантового напыления. Лимузин потяжелел, его вес превысил 2 т. Впрочем стандартный 6,4-литровый двигатель V8 мощностью 345 л. с. легко справлялся с увеличенной нагрузкой и позволял развить скорость до 185 км / ч.

Первая встреча с Cadillac Fleetwood 75 произвела на певца невероятное впечатление. Он не обдумывая заплатил за него $ 100 тыс., это около 3 млн грн. В то время это были невероятно большие деньги, можно было приобрести 5 новых Ferrari. Впрочем, для Элвиса Пресли цена показалась мелочью. Потому что музыкант недавно получил большую прибыль из двух самых популярных музыкальных альбомов - GI blues и Blue Hawaii.

Через пять лет бриллиантовый автомобиль надоел Элвису Пресли, и он подарил его дяде Вестеру. Певец сразу заказал у Джорджа Барриса новую модель лимузина на базе более современного Cadillac Eldorado 1966года выпуска. Модель сохранила все "навороты" предшественника. Впрочем, его создавали очень долго, строительство завершили уже после смерти короля рок-н-ролла.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Стоит от 120 тыс. грн - китайские "тесла" разбирают, как горячие пирожки

После смерти музыканта почти все его автомобили стали активно появляться на аукционах. Так, Cadillac 60 Fleetwood Special 1955 продали за $ 150 тыс. А Rolls-Royce - за $ 400 тыс. За Cadillac 1974 года выпуска на аукционе просили целых $ 1,2 млн, но желающих купить его не нашли. Некоторые личные вещи короля рок-н-ролла перекочевали в его музей в родном Мемфисе.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Бриллиантовый лимузин Элвиса Пресли продали на аукционе». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
07
декабря

Бриллиантовый лимузин Элвиса Пресли продали на аукционе

Самое читаемое
&quot;Служебная халатность привела к смерти, Зеленский сядет в тюрьму&quot; - ветеран
"Служебная халатность привела к смерти, Зеленский сядет в тюрьму" - ветеран
 8 Просмотров: 43218
&quot;К кому приходили родные, был шанс выжить. Остальные умирали в собственных фекалиях и моче&quot;. Неделя в цитатах от Gazeta.ua.
"К кому приходили родные, был шанс выжить. Остальные умирали в собственных фекалиях и моче". Неделя в цитатах от Gazeta.ua.
 Просмотров: 9135
Вооруженные силы Украины готовятся к наступлению на Донбассе - Хомчак
Вооруженные силы Украины готовятся к наступлению на Донбассе - Хомчак 1 Просмотров: 7236
Ее фото в купальнике имел каждый дальнобойщик
Ее фото в купальнике имел каждый дальнобойщик
 Просмотров: 6993
Гороскоп на 7-13 декабря: кто выйдет из этой неделе победителем
Гороскоп на 7-13 декабря: кто выйдет из этой неделе победителем
 Просмотров: 6561
Авто
Сколько украинских водителей пользуются ремнями безопасности
Сколько украинских водителей пользуются ремнями безопасности Просмотров: 90
Владельцев перегруженных грузовиков оштрафовали на кругленьку сумму
Владельцев перегруженных грузовиков оштрафовали на кругленьку сумму Просмотров: 234
На всех дорогах появится интернет. Назвали дату
На всех дорогах появится интернет. Назвали дату Просмотров: 351
Сколько стоил ремонт километра дороги в Украине в этом году
Сколько стоил ремонт километра дороги в Украине в этом году Просмотров: 432
С полным приводом и грузоподъемностью в 3,5 тонны - Ford представил новый пикап
С полным приводом и грузоподъемностью в 3,5 тонны - Ford представил новый пикап
6
 Просмотров: 999
Больше всего комментируют
9
Президент посетил бойцов на линии фронта в зоне ООС
8
"Служебная халатность привела к смерти, Зеленский сядет в тюрьму" - ветеран
5
Украина создала собственную армию
5
Макароны и хлеб опасные для мозга - ученые
2
Украина отмечает День Вооруженных сил
Голосов: 15634
Голосование Как наказывать пьяных водителей?
  • Увеличить штраф до 40 тыс. грн
  • В год отправлять на исправительные работы
  • Забирать пожизненно водительское удостоверение
  • Восстановить смертную казнь
  • Не наказывать
  • Читать лекцию о вреде алкоголя
Просмотреть