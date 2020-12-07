Бриллиантовый лимузин Элвиса Пресли продали на аукционе

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Бриллиантовый лимузин с регистрацией на имя Элвиса Пресли продали на аукционе.

40 слоев краски с алмазным напылением и золотое убранство салона - какими были прихоти у короля рок-н-ролла

7 декабря 2013 года на торгах Juliens в Беверли Хиллз, расположенный в США, продали белый лимузин Cadillac Fleetwood 75, который выпустили 1972 году по заказу певца Элвиса Пресли. На торгах его оценили в $ 96 000, это около 3 млн грн.

Рок-н-ролл исполнитель был большим поклонником премиальных автомобилей и не только. В его коллекции нашли даже авиалайнер Boeing 707.

Любимая автомобильная марка музыканта - Cadillac. В 1958 году Элвис Пресли вернулся из армии в США и заказал бриллиантовый Cadillac в тюнинговой компании Джорджа Барриса. Заказ создали на базе самого дорогого 6,4-метрового лимузина Fleetwood 75. Дизайн разработали по индивидуальным пожеланиям заказчика. Интерьер авто, колесные диски и ободки фар украсили настоящим золотом и драгоценным металлом. На белом кожаном салоне создали гравировка с именем музыканта. В салоне установили телефон, телевизор, холодильник и проигрыватель пластинок. Cadillac Fleetwood 75 перекрасили в уникальный перламутровый цвет. Чтобы получить желаемый результат, мастера наложили 40 слоев краски с добавлением бриллиантового напыления. Лимузин потяжелел, его вес превысил 2 т. Впрочем стандартный 6,4-литровый двигатель V8 мощностью 345 л. с. легко справлялся с увеличенной нагрузкой и позволял развить скорость до 185 км / ч.

Первая встреча с Cadillac Fleetwood 75 произвела на певца невероятное впечатление. Он не обдумывая заплатил за него $ 100 тыс., это около 3 млн грн. В то время это были невероятно большие деньги, можно было приобрести 5 новых Ferrari. Впрочем, для Элвиса Пресли цена показалась мелочью. Потому что музыкант недавно получил большую прибыль из двух самых популярных музыкальных альбомов - GI blues и Blue Hawaii.

Через пять лет бриллиантовый автомобиль надоел Элвису Пресли, и он подарил его дяде Вестеру. Певец сразу заказал у Джорджа Барриса новую модель лимузина на базе более современного Cadillac Eldorado 1966года выпуска. Модель сохранила все "навороты" предшественника. Впрочем, его создавали очень долго, строительство завершили уже после смерти короля рок-н-ролла.

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После смерти музыканта почти все его автомобили стали активно появляться на аукционах. Так, Cadillac 60 Fleetwood Special 1955 продали за $ 150 тыс. А Rolls-Royce - за $ 400 тыс. За Cadillac 1974 года выпуска на аукционе просили целых $ 1,2 млн, но желающих купить его не нашли. Некоторые личные вещи короля рок-н-ролла перекочевали в его музей в родном Мемфисе.