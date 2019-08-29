Bosch испытывает дисплей с 3D-эффектом

Bosch испытывает автодисплей, что позволит видеть объемные фигуры. Фото: bosch-presse.de

Машиностроительная компания Bosch испытывает автодисплей, что позволит видеть объемные фигуры без использования 3D-очков.

Новые модули разрабатывают с использованием пассивной 3D-технологии. Их будут позиционировать как "систему взаимодействия", а не просто экраны.

Пассивное 3D позволит выводить важную информацию "ближе" к водителю и это, вроде бы, будет побуждать его к критически необходимым действиям.

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"Глубина отображения дисплея означает, что водители могут воспринимать важную визуальную информацию быстрее. Это могут быть сообщения от автомобильных ассистентов или дорожная обстановка. Оповещения, которые как будто бы выпрыгивают с экрана, являются более очевидными и экстренными", - объясняет президент подразделения автомобильного мультимедиа Bosch Стеффен Бернс.

Представители компании спрогнозировали, что рынок экранов в 2025 году вырастет вдвое: от 15 до $ 30 млрд. Bosch, вероятно, планирует занять в нем господствующую позицию. Пресс-служба марки намекнула, что бренд регулярно устанавливает стандарты для автомобильных дисплеев, от изогнутых с органическими светодиодами и к гибким экранам. Об этом сообщили на tsn.ua.

С 1 сентября 2019 в Украине вступают в силу новые стандарты строительства дорог.