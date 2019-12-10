Более 90% украинских электромобилей – подержанные

Рынок электромобилей в Украине - более 90 подержанные Фото: pixabay

За 11 месяцев 2019 года в Украине зарегистрировали около семи тыс. электрокаров.

По сравнению с аналогичным показателем 2018 года, спрос на электромобили вырос на 36% сообщает "Укравтопром".

Около 6,5 тыс. из всех машин - легковые, еще 500 - коммерческие автомобили. Доля подержанных машин в первом случае составила 92%, а во втором - 96%.

Лидерами по количеству полученных украинских номеров стали Nissan Leaf. За январь-ноябрь более трех тыс. машин этой модели пополнили автопарк страны.

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Список десяти самых популярных электромобилей в Украине:

Nissan Leaf - 3030 штук,

Tesla Model S - 552 штуки,

Volkswagen Е-Golf - 325 штук,

BMW i3 - 322 штуки,

Fiat 500е - 293 штуки,

Renault Zoe - 272 штуки,

Chevrolet Bolt - 232 штуки,

Mercedes-Benz B-Class Electric Drive -228 штук,

Tesla Model 3 - 209 штук,

Tesla Model X - 204 штуки.

Среди электрокаров для бизнеса лучший результат по количеству регистраций в Renault Kangoo Z.E. - 462 авто с начала года.

За ноябрь 2019 году в Украине первичную регистрацию прошло чуть больше тысячи новых авто для бизнеса, что практически совпало с прошлогодним показателем.