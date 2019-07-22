BMW представила свой первый прототип электрического мотоцикла

Автопроизводитель BMW представил свой первый прототип электрического мотоцикла. Фото: motorcyclistonline.com

Автопроизводитель BMW представил свой первый прототип электрического мотоцикла.

Основой для электроцикла стал BMW R32 1923 выпуска. Аэродинамику нового корпуса улучшили благодаря специальным обтекаемым накладкам, которые, в частности, прикрывают электродвигатель и батареи.

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Благодаря обшитому корпусу электромотоцикл напоминает спортивный байк.

Машину сделали, в основном, из алюминия и углеродного волокна, что должно облегчить транспортное средство и улучшить производительность. Об этом сообщили на tsn.ua.

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