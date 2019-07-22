BMW представила свой первый прототип электрического мотоцикла

Автопроизводитель BMW представил свой первый прототип электрического мотоцикла.
Основой для электроцикла стал BMW R32 1923 выпуска. Аэродинамику нового корпуса улучшили благодаря специальным обтекаемым накладкам, которые, в частности, прикрывают электродвигатель и батареи.
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Благодаря обшитому корпусу электромотоцикл напоминает спортивный байк.
Машину сделали, в основном, из алюминия и углеродного волокна, что должно облегчить транспортное средство и улучшить производительность. Об этом сообщили на tsn.ua.
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