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пятница, 11 мая 2018 09:41

BMW отозвала 300 тыс. автомобилей

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BMW отозвала 300 тыс. автомобилей
Компания BMW возникла в 1916-м. Фото: YouTube

Немецкая компания BMW отозвала 312 тыс. автомобилей в Великобритании.

Причина - угроза нарушения электропитания во время движения, пишет newsone.

Отзывают автомобили 1 Series, 3 Series, Z4 и X1. Все модели выпущены в период с марта 2007 по август 2011-го.

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В прошлом году немецкий бренд отозвал более 36 тыс. авто из-за смертельной аварии в английском городе Гилфорд. Причина ДТП - у автомобиля BMW не загорелась аварийная световая сигнализация.

Американская компания Tesla отзывает 123 тыс. Электромобилей марки Model S по всему миру. Причина: дефект механизма рулевого управления.

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