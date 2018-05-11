BMW отозвала 300 тыс. автомобилей

Немецкая компания BMW отозвала 312 тыс. автомобилей в Великобритании.
Причина - угроза нарушения электропитания во время движения, пишет newsone.
Отзывают автомобили 1 Series, 3 Series, Z4 и X1. Все модели выпущены в период с марта 2007 по август 2011-го.
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В прошлом году немецкий бренд отозвал более 36 тыс. авто из-за смертельной аварии в английском городе Гилфорд. Причина ДТП - у автомобиля BMW не загорелась аварийная световая сигнализация.
Американская компания Tesla отзывает 123 тыс. Электромобилей марки Model S по всему миру. Причина: дефект механизма рулевого управления.
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