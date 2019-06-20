BMW не хочет выпускать минивэны

 
Ексклюзивы
1/5
"Броник, каска, автомат есть и что еще надо?" - жаркие будни на "промке" Авдеевки
"Броник, каска, автомат есть и что еще надо?" - жаркие будни на "промке" Авдеевки
Просмотров: 1845
Кто сбил рейс MH17. Среди убийц - 3 россиянина и украинец
Кто сбил рейс MH17. Среди убийц - 3 россиянина и украинец
Просмотров: 1512
Медведчук хочет быть украинским Кадыровым - политолог
Медведчук хочет быть украинским Кадыровым - политолог
1 Просмотров: 1404
Зеленский будет стараться развалить государство — Забужко
Зеленский будет стараться развалить государство — Забужко
2 Просмотров: 4878
"Писатель должен быть добрым псом" — Забужко на "Острове Европа"
"Писатель должен быть добрым псом" — Забужко на "Острове Европа"
2 Просмотров: 1485
С клубникой, шампанским и вином: наградили лучших художников Украины
С клубникой, шампанским и вином: наградили лучших художников Украины
Просмотров: 288
Голос Крыма на острове: посреди города состоялись литературные чтения
Голос Крыма на острове: посреди города состоялись литературные чтения
Просмотров: 324
"Придут русские и будут убивать "уставших ат вайны"- военный
"Придут русские и будут убивать "уставших ат вайны"- военный
23 Просмотров: 7821
Память о Майдане развеивается. Возведение мемориала – историческая необходимость - Пошивайло
Память о Майдане развеивается. Возведение мемориала – историческая необходимость - Пошивайло
Просмотров: 369
Новый Совет общественного контроля угрожает независимости НАБУ
Новый Совет общественного контроля угрожает независимости НАБУ
1 Просмотров: 504
Фото
Все фото
7
10
3
16
14
Презентовали новый DS 7 Crossback
Презентовали новый DS 7 Crossback
240 лошадок и клиренс 1,5 м: в Киеве представили агромашину за 9,5 млн грн
240 лошадок и клиренс 1,5 м: в Киеве представили агромашину за 9,5 млн грн
Возле пешеходных переходов поставят фигурки детей
Возле пешеходных переходов поставят фигурки детей
Скорость, мешки на голове и старинные авто - произошло ретро-ралли
Скорость, мешки на голове и старинные авто - произошло ретро-ралли
&quot;Волга&quot; КГБ и заводная &quot;Моргуновка&quot; - стартовал &quot;Ретрофест&quot;
"Волга" КГБ и заводная "Моргуновка" - стартовал "Ретрофест"
Видео
Все видео
"Прощанием славянки" отметили закрытие Ford в России
"Прощанием славянки" отметили закрытие Ford в России
Показали пикап Tesla, построенный на базе Model 3
Показали пикап Tesla, построенный на базе Model 3
Неизменное ретро и новый формат: состоялся юбилейный "РетроФест"
Неизменное ретро и новый формат: состоялся юбилейный "РетроФест"
Пилот США снял панораму из кабины современного истребителя F-35A
Пилот США снял панораму из кабины современного истребителя F-35A
Трампа возят в пуленепробиваемом "Звере"
Трампа возят в пуленепробиваемом "Звере"
Интервью
1/5
Илларион Павлюк узнал о беременности жены в день, когда получил шеврон батальона
Илларион Павлюк узнал о беременности жены в день, когда получил шеврон батальона
Просмотров: 414
39 дней до выборов: какой будет следующая Верховная Рада
39 дней до выборов: какой будет следующая Верховная Рада
Просмотров: 2061
Книга о сексуальном воспитании возмутила сторонников традиционных ценностей
Книга о сексуальном воспитании возмутила сторонников традиционных ценностей
1 Просмотров: 3168
Выдавить Путина из Донбасса и Крыма нужно не "Минском"
Выдавить Путина из Донбасса и Крыма нужно не "Минском"
Просмотров: 5481
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Просмотров: 567
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
20 июня 2019
Просмотров: 27
Точка обгону
Є хлопець, чию увагу до мене я ціную, хоч він із іншого покоління, що рано навчилося бути вільним і самостійним. От він, приміром, досяг багато до ...
четверг, 20 июня 2019 16:50

BMW не хочет выпускать минивэны

  Комментировать
BMW не хочет выпускать минивэны
Компания BMW отказывается от выпуска следующих поколений минивэнов второй серии Active Tourer и Gran Tourer. Фото: autocar.co.uk

Компания BMW отказывается от выпуска следующих поколений минивэнов второй серии Active Tourer и Gran Tourer.

"Active Tourer и Gran Tourer привели новых покупателей к марке BMW. Но они не получат прямой замены, по крайней мере, в обозримом будущем.

Эти минивэны не входящих в ядро ​​моделей, которые формируют баварский бренд. BMW постарается перевести поклонников этих авто на большие и вместительные кроссоверы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Автошпионы увидели гибридный Renault Megane

Покупатели все еще смогут приобрести эти авто в ближайшие несколько лет. Минивэны были обновлены только в 2018-м", - говорит вице-президент BMW по управлению продуктами Питер Генрих.

Отказаться от 5-местного Active Tourer и Gran Tourer для 7-и пассажиров в компании решили через серьезный обвал продаж. В конце 2017-го спрос на эти машины составил 85 тыс. экземпляров, а в 2018-м - 68 тыс. В 2019-м спрос на эти транспортные средства еще меньше, сообщили на autotimesnews.com.

Минивэн (англ. Minivan - "небольшой фургон") - автомобиль с 3-мя рядами сидений. Кузов минивэна всегда выше, чем в обычных грузопассажирских кузовов легковиков типа универсал и хэтчбек. Основное потребительское свойство минивэна состоит в максимальном увеличении внутреннего объема салона, а также в возможности трансформации салона за счет складываемых легкосъемных, иногда поворотных пассажирских сидений.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «BMW не хочет выпускать минивэны». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
20
июня

"Нужна помощь деньгами и амуницией" - Федор Матушевский изменил отношение греков к Украине

12 тыс. погибших: как недовольные крестьяне ворвались в Умань

"Русскую Америку" продали за бесценок

Самое читаемое
Вел себя спокойно, шутил: что рассказывал подозреваемый в убийстве 11-летней Дарьи
Вел себя спокойно, шутил: что рассказывал подозреваемый в убийстве 11-летней Дарьи
5
 1 Просмотров: 57628
Гении маскировки: показали смешные фото животных
Гении маскировки: показали смешные фото животных
17
 Просмотров: 45021
Убийство Дарьи Лукьяненко: первые подробности и информация о подозреваемом
Убийство Дарьи Лукьяненко: первые подробности и информация о подозреваемом
 Просмотров: 32535
Зеленский подписал первый закон в своей жизни
Зеленский подписал первый закон в своей жизни
 Просмотров: 32122
На голове - пакет, к ногам привязаны камни: жуткие подробности убийства Дарьи Лукьяненко
На голове - пакет, к ногам привязаны камни: жуткие подробности убийства Дарьи Лукьяненко Просмотров: 26240
Авто
Автошпионы увидели новый гибридный Renault Megane
Автошпионы увидели новый гибридный Renault Megane Просмотров: 243
Tesla Model 3 - лидер на рынке электромобилей в Европе
Tesla Model 3 - лидер на рынке электромобилей в Европе Просмотров: 441
"Прощанием славянки" отметили закрытие Ford в России
"Прощанием славянки" отметили закрытие Ford в России
 Просмотров: 450
"Не ПТУ, а колледж" - сервисные центры МВД показали правильную терминологию
"Не ПТУ, а колледж" - сервисные центры МВД показали правильную терминологию Просмотров: 162
"Зебры" в Украине кардинально изменят
"Зебры" в Украине кардинально изменят Просмотров: 234
Больше всего комментируют
20
Тимошенко срочно нужны выборы
8
В лидерах партийных симпатий "Слуга народа" и "Оппозиционная платформа – За жизнь" - западные социологи
7
Вакарчук "обскакал" Порошенко и Тимошенко: появились новые рейтинги партий
4
За Таруту вступились бойцы "Азова": он много сделал для фронта
3
В Минобороны уже не считают Зеленского призывником
Голосов: 12143
Голосование Как наказывать пьяных водителей?
  • Увеличить штраф до 40 тыс. грн
  • В год отправлять на исправительные работы
  • Забирать пожизненно водительское удостоверение
  • Восстановить смертную казнь
  • Не наказывать
  • Читать лекцию о вреде алкоголя
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua