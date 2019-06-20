BMW не хочет выпускать минивэны

Компания BMW отказывается от выпуска следующих поколений минивэнов второй серии Active Tourer и Gran Tourer. Фото: autocar.co.uk

Компания BMW отказывается от выпуска следующих поколений минивэнов второй серии Active Tourer и Gran Tourer.

"Active Tourer и Gran Tourer привели новых покупателей к марке BMW. Но они не получат прямой замены, по крайней мере, в обозримом будущем.

Эти минивэны не входящих в ядро ​​моделей, которые формируют баварский бренд. BMW постарается перевести поклонников этих авто на большие и вместительные кроссоверы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Автошпионы увидели гибридный Renault Megane

Покупатели все еще смогут приобрести эти авто в ближайшие несколько лет. Минивэны были обновлены только в 2018-м", - говорит вице-президент BMW по управлению продуктами Питер Генрих.

Отказаться от 5-местного Active Tourer и Gran Tourer для 7-и пассажиров в компании решили через серьезный обвал продаж. В конце 2017-го спрос на эти машины составил 85 тыс. экземпляров, а в 2018-м - 68 тыс. В 2019-м спрос на эти транспортные средства еще меньше, сообщили на autotimesnews.com.

Минивэн (англ. Minivan - "небольшой фургон") - автомобиль с 3-мя рядами сидений. Кузов минивэна всегда выше, чем в обычных грузопассажирских кузовов легковиков типа универсал и хэтчбек. Основное потребительское свойство минивэна состоит в максимальном увеличении внутреннего объема салона, а также в возможности трансформации салона за счет складываемых легкосъемных, иногда поворотных пассажирских сидений.