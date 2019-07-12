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суббота, 13 июля 2019 07:25

BMW и Fiat-Chrysler будут комплектовать новыми, "прокачанными" коробками передач

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BMW и Fiat-Chrysler будут комплектовать новыми, &quot;прокачанными&quot; коробками передач
BMW и Fiat-Chrysler будут ставить на свои авто новые восьмиступенчатые ​​гибридные автоматические коробки передач. Фото: prnewswire.com

Компании BMW и Fiat-Chrysler будут ставить на свои авто новые восьмиступенчатые ​​гибридные автоматические коробки передач от ZF. Модули увеличат мощность машин.

Новый элемент трансмиссии позволит использовать более мощные электродвигатели в гибридах.

Модульная система позволяет применять гибридные приводы с пиковой мощностью от 24 до 160 кВт.

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Теперь силовую электронику, которая ранее имела размер обувной коробки, можно не выполнять отдельным блоком, а полностью интегрировать в корпус коробки передач. Производитель говорит, что сборка новой гибридной коробки передач уже не намного сложнее конструирования обычной.

Автоконцерн ZF утверждает, что "перевернул мир" с новой "трансмиссией". Корпус был спроектирован для большего и более мощного электродвигателя. Но с новой, значительно меньше гидравлической системой управления, удалось найти место для установки электронных компонентов.

Модуль трансмиссии будут использовать BMW и Fiat-Chrysler. Он должен удешевить производство авто и сделать его более безопасным, благодаря уменьшению количества высоковольтных кабелей. Об этом сообщили на tsn.ua.

Компания Hyundai представила двигатели нового поколения с уникальной технологией.

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