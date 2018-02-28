BMW 8 Series "засветился" на официальных фото

Появились новые официальные фото немецкого автомобиля BMW 8 Series 2019.

Авто представляют на салоне в Женеве, пишет autocentre.

Автор: autocentre.

BMW 8 Series имеет узкие светодиодные фары и большие воздухозаборники в бампере. Его построили на модульной платформе CLAR.

Автор: autocentre.

Новинку оснастили бензиновым турбомотором. Двигатель объемом 3 л обладает мощностью 340 л.с. Мотор на 4,4 л. - 450 л.с.

Бренд также выпустит заряженное купе BMW M8 мощностью около 600 л.с.

Немецкий производитель автомобилей Audi официально показал модель А6. Во внешнем виде прослеживаются черты А8. Передняя часть имеет увеличенные решетка радиатора и узкие диодные фары. За доплату покупатели могут приобрести матричную оптику. Линия крыши стала более покатой. Оконная линия - немного выше.