BMW 8 Series "засветился" на официальных фото

 
Ексклюзивы
1/5
Обещанного три года ждут: когда украинцы получат субсидию живыми деньгами
Обещанного три года ждут: когда украинцы получат субсидию живыми деньгами
1 Просмотров: 2178
Назвали вероятного премьера после переизбрания Рады
Назвали вероятного премьера после переизбрания Рады
Просмотров: 3690
Гройсман может создать партию
Гройсман может создать партию
Просмотров: 567
"Выбили из села поляков" - воссоздали Вовчухивскую наступательную операцию УГА 1919 года
"Выбили из села поляков" - воссоздали Вовчухивскую наступательную операцию УГА 1919 года
1 Просмотров: 2808
Вакарчук может не пойти на выборы при одном условии
Вакарчук может не пойти на выборы при одном условии
2 Просмотров: 11232
Экономист объяснил закрытие ЕС приграничных проектов в Украине
Экономист объяснил закрытие ЕС приграничных проектов в Украине
1 Просмотров: 936
Ни войны, ни мира - эксперты оценили закон о возвращении Донбасса
Ни войны, ни мира - эксперты оценили закон о возвращении Донбасса
4 Просмотров: 3366
Власть предала идеалы Майдана - Дацюк
Власть предала идеалы Майдана - Дацюк
5 Просмотров: 1638
"Сказал преподавателю, что у меня порок сердца" - актер Олег Телятник
"Сказал преподавателю, что у меня порок сердца" - актер Олег Телятник
Просмотров: 684
Марш без Саакашвили и разгром Сбербанка - один день из политической жизни столицы
Марш без Саакашвили и разгром Сбербанка - один день из политической жизни столицы
Просмотров: 8154
Фото
Все фото
5
21
10
16
5
Показали, как будет выглядеть Volkswagen T-Roc Convertible
Показали, как будет выглядеть Volkswagen T-Roc Convertible
Появились официальные изображения Audi A6
Появились официальные изображения Audi A6
Hyundai представил свой первый электрический кроссовер
Hyundai представил свой первый электрический кроссовер
Бетонные дороги: нужны ли они Украину
Бетонные дороги: нужны ли они Украину
Kia представила обновленную Optima
Kia представила обновленную Optima
Видео
Все видео
"Созданный для поколений" - как рекламируют самые ожидаемые автомобили Женевского салона
"Созданный для поколений" - как рекламируют самые ожидаемые автомобили Женевского салона
Начались продажи нового седана Kia Cerato
Начались продажи нового седана Kia Cerato
Появились первые фото самого маленького кроссовера от Lexus
Появились первые фото самого маленького кроссовера от Lexus
Nissan раскрыл новый рамный внедорожник Terra
Nissan раскрыл новый рамный внедорожник Terra
Опубликовали тизер обновленного хэтчбека Toyota Corolla 2019
Опубликовали тизер обновленного хэтчбека Toyota Corolla 2019
Интервью
1/5
Вопросы для украинцев решен: единственный государственный язык - украинский - Антипович
Вопросы для украинцев решен: единственный государственный язык - украинский - Антипович
4 Просмотров: 1674
"Платить в конвертах и давать взятки не буду" - хасид о жизни в Умани
"Платить в конвертах и давать взятки не буду" - хасид о жизни в Умани
2 Просмотров: 5193
Война стала для литературы и шансом, и риском - Олег Коцарев
Война стала для литературы и шансом, и риском - Олег Коцарев
1 Просмотров: 369
С началом войны открыли арсеналы - случился всплеск сопротивления работникам полиции - Князев
С началом войны открыли арсеналы - случился всплеск сопротивления работникам полиции - Князев
3 Просмотров: 5445
"Инвестор спрашивает, сколько зарплата? Говорю, 80 евро, и уточняю: в месяц" - Матис
"Инвестор спрашивает, сколько зарплата? Говорю, 80 евро, и уточняю: в месяц" - Матис
Просмотров: 4338
Колонка
Ольга Гембік
Ольга Гембік
26 февраля 2018
Просмотров: 1953
Звичайні
Водій харківської маршрутки свариться й бурмоче, перераховуючи гроші на кінцевій маршруту з аеропорту. Нас у салоні шестеро. Платимо за проїзд до ...
среда, 28 февраля 2018 18:00

BMW 8 Series "засветился" на официальных фото

  Комментировать

Появились новые официальные фото немецкого автомобиля BMW 8 Series 2019.

Авто представляют на салоне в Женеве, пишет autocentre.

Автор: autocentre.
 

BMW 8 Series имеет узкие светодиодные фары и большие воздухозаборники в бампере. Его построили на модульной платформе CLAR.

Автор: autocentre.
 

Новинку оснастили бензиновым турбомотором. Двигатель объемом 3 л обладает мощностью 340 л.с. Мотор на 4,4 л. - 450 л.с.

Бренд также выпустит заряженное купе BMW M8 мощностью около 600 л.с.

Немецкий производитель автомобилей Audi официально показал модель А6. Во внешнем виде прослеживаются черты А8. Передняя часть имеет увеличенные решетка радиатора и узкие диодные фары. За доплату покупатели могут приобрести матричную оптику. Линия крыши стала более покатой. Оконная линия - немного выше.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Читайте також
Skoda раскрыла характеристики кроссовера Vision X
Skoda раскрыла характеристики кроссовера Vision X 1 Просмотров: 270
Появились официальные изображения Audi A6
Появились официальные изображения Audi A6 Просмотров: 8130
Выпустят украшенные серебром автомобили
Выпустят украшенные серебром автомобили Просмотров: 234
Hyundai представил свой первый электрический кроссовер
Hyundai представил свой первый электрический кроссовер Просмотров: 3213
Сейчас вы читаете новость «BMW 8 Series "засветился" на официальных фото». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
28
февраля

Украинского митрополита российские власти замуровали в тюрьме

Знаменитий финский хоккеист впечатляюще дебютировал в НХЛ

СНБО не смог ввести военное положение в стране

Деревянный щит с Майдана подарили полтавскому музею

Христофор Колумб запугал индейцев лунным затмением

Самое читаемое
Актриса пародирует мировых звезд: подборка забавных фото
Актриса пародирует мировых звезд: подборка забавных фото
40
 Просмотров: 92145
Полякова, Monatik, Козловский - экс-&quot;регионал&quot; отгулял свадьбу стоимостью квартиры в Киеве
Полякова, Monatik, Козловский - экс-"регионал" отгулял свадьбу стоимостью квартиры в Киеве
25
 1 Просмотров: 86170
Кейт Миддлтон весело провела время с харизматичной невестой принца Гарри
Кейт Миддлтон весело провела время с харизматичной невестой принца Гарри
28
 Просмотров: 79468
Скандальная модель голышом строила замки из песка
Скандальная модель голышом строила замки из песка
16
 Просмотров: 73524
Украинская Ким Кардашьян делает эротические фото в стиле американской телезвезды
Украинская Ким Кардашьян делает эротические фото в стиле американской телезвезды
19
 Просмотров: 58289
Больше всего комментируют
51
Минфин США: Против РФ через 30 дней введут новые санкции
18
"На русском общаются только Одесская, Харьковская области и Донбасс"
9
В органах власти Казахстана полностью отказываются от русского языка
5
В Украине похоронили 4 тысячи погибших бойцов АТО
4
Россия пожаловалась на Украину в Европейский Союз
Голосов: 5807
Голосование Как наказывать пьяных водителей?
  • Увеличить штраф до 40 тыс. грн
  • В год отправлять на исправительные работы
  • Забирать пожизненно водительское удостоверение
  • Восстановить смертную казнь
  • Не наказывать
  • Читать лекцию о вреде алкоголя
Просмотреть