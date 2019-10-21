BMVI инвестирует в водородные автомобили 23,5 млн евро

В водородные автомобили инвестируют 23,5 млн евро Фото: BMVI

Средства направят на поддержку, внедрение и популяризацию инноваций в сфере электрической мобильности и водородных машин.

Инициатором проекта стало Федеральное министерство транспорта и цифровой инфраструктуры, сообщается на сайте ведомства.

Инвестиции распределяются между пятью проектами.

9,8 млн евро получит немецкая почта DHL. Она закупит 500 водородных скутеров для доставки посылок.

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8,1 млн евро на разработку и испытания системы водородных топливных элементов для грузовиков и заправок для них получат компании MAN & Shell.

Марка EvoBus GmbH получит 3,3 млн евро на разработку городского электрического автобуса. Он будет работать на электричестве и водороде.

Перевозчик Günsel Fördertechnik и разработчик Fahrzeugbau GmbH получат 1,02 млн евро для закупки 89 водородных грузовиков.

Около 750 тыс. евро получит GHT Mobility GmbH на закупку 50 водородных машин. Компания создаст сервис перевозок.

Европейский перевозчик-гигант FlixBus выпустил на дороги 30 тестовых автобусов на водороде.