Блогер нашел редкий ретро-автомобиль

В Мелитополе Запорожской обл. нашли редкий ретро-автомобиль.

Блогер Roma Uracco нашел в гараже немецкий кабриолет BMW

Его особенностью является механизм открытия дверей, которые прячутся в порог авто, а не открываются наружу. BMW Z1 выпускали с 1988 по 1991 год. В мире их всего 8 тыс. экземпляров.

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Машина оказалась в хорошем состоянии.

Автор: Facebook Нашли кабриолет BMW

27 октября на Контрактовой площади в Киеве собралось 7 десятков ретроавтомобилей. Там отмечали День автомобилиста.