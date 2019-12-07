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суббота, 07 декабря 2019 23:13

Блогер нашел редкий ретро-автомобиль

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В Мелитополе Запорожской обл. нашли редкий ретро-автомобиль.

Блогер Roma Uracco нашел в гараже немецкий кабриолет BMW

Его особенностью является механизм открытия дверей, которые прячутся в порог авто, а не открываются наружу. BMW Z1 выпускали с 1988 по 1991 год. В мире их всего 8 тыс. экземпляров.

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Машина оказалась в хорошем состоянии.

Автор: Facebook
  Нашли кабриолет BMW
Нашли кабриолет BMW

27 октября на Контрактовой площади в Киеве собралось 7 десятков ретроавтомобилей. Там отмечали День автомобилиста.

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