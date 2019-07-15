Благодаря пластику построили 34 тыс. км дорог

Фото: World Economic Forum

В Индии из пластика, который рыбаки вылавливают из океана сделали 34 тыс. км дорог.

Министр рыболовства штата Керала Дж. Мерсикутти Амма начала кампанию "Чистое море", благодаря которой рыбаки возвращают пластик на берег из океана, сообщает World Economic Forum.

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Так, за первые 10 месяцев около 25 т пластика рыбаки выловили из Аравийского моря. Всю "добычу" доставляют на сушу, измельчают и перерабатывают на материал для покрытия дорог.

Покрытие из такого пластика значительно устойчивее к индийской жары. Оно способно выдерживать жару около +66°C. Температура плавления обычных дорог +50°C. Кроме этого, каждый километр такой дороги стоит на 8% меньше, чем обычная.

Каждый из 1,3 млрд жителей Индии ежегодно использует около 11 кг пластика. Большая его часть попадает в Индийский океан и Аравийское море.