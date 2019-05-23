Бэтмобиль и ГАЗ-Mercedes: в Киеве стартовал слет статусных авто

Фото: Богдан Пихачек

На территории автосервиса Nanoprotec на столичной Кольцевой дороге 22 проходит съезд эксклюзивных и редких машин. Любители люксовых транспортных средств собрались для обмена опытом и отдыха.

Автомобили из Европы, Америки и Азии присутствуют на фестивале. Lamborghini, Jaguar, Ford, Chrysler, BMW и другие машины уже красуются среди других недешевых машин. Но у организаторов мироприятия есть козырь, который не участвует в показах.

С "глубины" одного из боксов Nanoprotec, виднеется нечто, похожее на крылья летучей мыши. Чем ближе к черному силуэту, то отчетливей мысль: машина Бэтмена. В ангаре стоит авто, похожее на один из автомобилей вымышленного персонажа американских комиксов и кинолент "человека-летучей мыши" с именем Бэтмен.

"Заказчик этого "монстра" из Нидерландов. Над машиной работала команда специалистов почти полгода. За основу взята рама от Chevrolete Caprice. Каприз - это олдскульный большой седан. С него взяли только каркас, а все остальное - оригинальный "обвес". Очень много деталей - ручной работы. На этом бэтмобиле стоит дванадцятицилиндровий v-образный двигатель от BMW. Транспортное средство делали в Украине. Ведь здесь и специалисты хорошие и цены доступные, по сравнению с западными "предложениями", - рассказал о "монстр"-машине Алексей Черняк-Самийленко, PR-директор компании Nanoprotec.

Длина бэтмобиля - 6500 мм. Ширина - 2,4 метра. Машина оборудована турбиной спереди и соплом, что напоминает реактивное сопло авиатехники, сзади. Модули рабочие. Турбина вращается, "дюза" - пускает огонь. Все эффектное, но декоративное. На машине даже установлены бутафорные ракеты и пулемет, способный имитировать выстрелы.

Мироприятие набирает обороты. Кое-где на самокатах ездят представители слета и консультируют гостей, прибывающих на событие. Вдруг становится слышен свист колес, стоит облако белого дыма. То Chevrolet Camaro SS прогревает шины на въезде на территорию, где происходит сбор гостей. Через мгновение автомобиль срывается с места и пулей несется к боксам на заднем дворе, где притаился бэтмобиль.

Перед офис-зданием Nanoprotec - парковка для гостей мероприятия. На ее территории находится прокатная зона с элитными машинами. Каждый желающий может арендовать в свое пользование транспортное средство по цене в несколько сотен долларов в сутки.

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У фасада "прокатного" домика стоит пафосное белое авто с надписью "Победа" на капоте. Но выглядит она модерново, не похожа на машины советского образца.

"Это - модернизированный Mercedes-Benz CL. Люксового купе в кузове W215 стало донором для этого проекта. Основа, а в частности автоматическая коробка передач, v-образный, восьми цилиндровый двигатель, подвеска, салон - мерседесовские. Все остальное, в основном, изготовили вручную, сиденья модернизировали ", - говорит соорганизатор слета.

Двухдверный купе оснастили характерными ГАЗ "Победными" выпуклыми фарами. Есть и длинный капот с гребнем посередине.

Вдоль въезда на территорию сервисной станции, выстроили ряд иномарок. Есть здесь и MBW и Chevrolet. С логического ряда заморцев выделяется "Волга". Диски белые, похоже, кованые. Капота нет. Издалека видно что над двигателем "поработали". Подошел ближе, вижу: не только над ним.

"Силовой агрегат - десяти цилиндровый двигатель от Dodge Viper. Хотя основа болида - ГАЗ-24, но от него мало что осталось. Индивидуальные детали, ручная работа", - рассказал Алексей Черняк-Самойленко.

Для того, чтобы вайперовский десятицилиндряк поместить в "Волгу" - пришлось реконструировать часть салонной зоны. Подвеска, система охлаждения, рамная конструкция - усовершенствованы. Много стеклоплапстика, вместо фар - диодные фонари. Похоже делали все, чтобы похудела "Волга".

Кстати, именно эта дрифт-машина относительно недавно развлекала публику на юбилейном десятом техническом фестивале OldCarLand, который состоялся на территории столичного Государственного музея авиации.

В рамках торжественного старта на территории автосервиса Nanoprotec состоится вечеринка. Для участников и гостей мероприятия подготовлена ​​шоу-программа, разнообразные напитки а также лаунж-зона. В программе мероприятия презентация коктейлей, битбокс шоу, битва диджеев, брейк-данс, twerk-battle и элитные машины.

24 мая, колонна суперкаров поедет в Одессу. Там состоится парад статусных автомобилей, драг и time-atack заезды. Закончится пробег 26-го числа церемонией награждения участников соревнований и вечеринкой по случаю завершения cлета.

В Государственном музее авиации имени А.К. Антонова состоялся наибольший технический фестиваль Украине Old Car Land.