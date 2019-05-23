 
Ексклюзивы
1/5
Взять кредит будет сложнее: плюсы и минусы нововведения
Взять кредит будет сложнее: плюсы и минусы нововведения
Просмотров: 90
"Это вояки, крошка" - как работает ветеранская палатка на Книжном Арсенале
"Это вояки, крошка" - как работает ветеранская палатка на Книжном Арсенале
Просмотров: 1278
"Все в панике. И это хорошо": эксперт об идее власти помириться с РФ
"Все в панике. И это хорошо": эксперт об идее власти помириться с РФ
Просмотров: 1683
Зеленского сравнили с Порошенко
Зеленского сравнили с Порошенко
1 Просмотров: 2889
Богдан будет искать лазейки в украинских законах для Зеленского
Богдан будет искать лазейки в украинских законах для Зеленского
Просмотров: 5391
"Зеленский не выучил уроки Иловайска" - доброволец о новом руководителе Генштаба
"Зеленский не выучил уроки Иловайска" - доброволец о новом руководителе Генштаба
1 Просмотров: 15321
Если заполним украинским и мультики, и порнуху, мы победим - Журавель
Если заполним украинским и мультики, и порнуху, мы победим - Журавель
Просмотров: 531
Донецк весной 2014-го глазами украинского патриота: как захватывали город
Донецк весной 2014-го глазами украинского патриота: как захватывали город
Просмотров: 2547
Страна мечты: как прошла инаугурация президента Зеленского
Страна мечты: как прошла инаугурация президента Зеленского
Просмотров: 5823
"Все разъедутся скамейки ставить в округах" - мажоритарщик о решении Зеленского распустить Раду
"Все разъедутся скамейки ставить в округах" - мажоритарщик о решении Зеленского распустить Раду
Просмотров: 1755
Фото
Все фото
10
5
5
4
1
Бэтмобиль и ГАЗ-Mercedes: в Киеве стартовал слет статусных авто
Бэтмобиль и ГАЗ-Mercedes: в Киеве стартовал слет статусных авто
Зеленский, стиль гангстеров и группа &quot;Нумер 482&quot; - презентовали &quot;Ретрофест&quot;
Зеленский, стиль гангстеров и группа "Нумер 482" - презентовали "Ретрофест"
Показали фото будущего электрокара
Показали фото будущего электрокара
Уникальные дефиле и семейные игры - &quot;Ретрофест&quot; приглашает на праздник посетителей от 1 до 101 года
Уникальные дефиле и семейные игры - "Ретрофест" приглашает на праздник посетителей от 1 до 101 года
&quot;Права&quot; восстановят за 30 хв. - МВД
"Права" восстановят за 30 хв. - МВД
Видео
Все видео
Настоящая мощь - украинский КрАЗ спас голландскую фуру
Настоящая мощь - украинский КрАЗ спас голландскую фуру
Сеть подорвало видео про первый украинский электрокар "Тарас: Реве та стоне edition"
Сеть подорвало видео про первый украинский электрокар "Тарас: Реве та стоне edition"
Показали самый быстрый разгон нового электромобиля Tesla
Показали самый быстрый разгон нового электромобиля Tesla
Пенсионер собрал уникальный автомобиль-амфибию
Пенсионер собрал уникальный автомобиль-амфибию
Украинец создал "Запорожец-грузовик"
Украинец создал "Запорожец-грузовик"
Интервью
1/5
Чтобы мой карандаш поднялся, надо быть или героем, или круто обосраться - карикатурист Юрий Журавель
Чтобы мой карандаш поднялся, надо быть или героем, или круто обосраться - карикатурист Юрий Журавель
Просмотров: 3204
Донецк весной 2014-го глазами украинского патриота: как захватывали город
Донецк весной 2014-го глазами украинского патриота: как захватывали город
Просмотров: 2547
На приспособление к нормам языкового закона имеем 5 лет - юрист
На приспособление к нормам языкового закона имеем 5 лет - юрист
Просмотров: 585
Зеленский - не рука Москвы, но России он выгоден - Мирослав Гай
Зеленский - не рука Москвы, но России он выгоден - Мирослав Гай
2 Просмотров: 1260
"Порошенко мог узурпировать власть. Но не хотел этого" - Карпунцов
"Порошенко мог узурпировать власть. Но не хотел этого" - Карпунцов
1 Просмотров: 1935
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
23 мая 2019
Просмотров: 171
Не мій голос
Є люди, які спеціально говорять по телефону чужими голосами. От у мене був такий студент Женька — дивовижно точно імітував мій голос, дзвонив ...
четверг, 23 мая 2019 20:39

Бэтмобиль и ГАЗ-Mercedes: в Киеве стартовал слет статусных авто
10

  Комментировать

В Киеве стартовал слет статусных авто
Фото: Богдан Пихачек
В Киеве стартовал слет статусных авто
В Киеве стартовал слет статусных авто
В Киеве стартовал слет статусных авто
В Киеве стартовал слет статусных авто

На территории автосервиса Nanoprotec на столичной Кольцевой дороге 22 проходит съезд эксклюзивных и редких машин. Любители люксовых транспортных средств собрались для обмена опытом и отдыха.

Автомобили из Европы, Америки и Азии присутствуют на фестивале. Lamborghini, Jaguar, Ford, Chrysler, BMW и другие машины уже красуются среди других недешевых машин. Но у организаторов мироприятия есть козырь, который не участвует в показах.

С "глубины" одного из боксов Nanoprotec, виднеется нечто, похожее на крылья летучей мыши. Чем ближе к черному силуэту, то отчетливей мысль: машина Бэтмена. В ангаре стоит авто, похожее на один из автомобилей вымышленного персонажа американских комиксов и кинолент "человека-летучей мыши" с именем Бэтмен.

"Заказчик этого "монстра" из Нидерландов. Над машиной работала команда специалистов почти полгода. За основу взята рама от Chevrolete Caprice. Каприз - это олдскульный большой седан. С него взяли только каркас, а все остальное - оригинальный "обвес". Очень много деталей - ручной работы. На этом бэтмобиле стоит дванадцятицилиндровий v-образный двигатель от BMW. Транспортное средство делали в Украине. Ведь здесь и специалисты хорошие и цены доступные, по сравнению с западными "предложениями", - рассказал о "монстр"-машине Алексей Черняк-Самийленко, PR-директор компании Nanoprotec.

Длина бэтмобиля - 6500 мм. Ширина - 2,4 метра. Машина оборудована турбиной спереди и соплом, что напоминает реактивное сопло авиатехники, сзади. Модули рабочие. Турбина вращается, "дюза" - пускает огонь. Все эффектное, но декоративное. На машине даже установлены бутафорные ракеты и пулемет, способный имитировать выстрелы.

Мироприятие набирает обороты. Кое-где на самокатах ездят представители слета и консультируют гостей, прибывающих на событие. Вдруг становится слышен свист колес, стоит облако белого дыма. То Chevrolet Camaro SS прогревает шины на въезде на территорию, где происходит сбор гостей. Через мгновение автомобиль срывается с места и пулей несется к боксам на заднем дворе, где притаился бэтмобиль.

Перед офис-зданием Nanoprotec - парковка для гостей мероприятия. На ее территории находится прокатная зона с элитными машинами. Каждый желающий может арендовать в свое пользование транспортное средство по цене в несколько сотен долларов в сутки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Права" восстановят за 30 хв. - МВД

У фасада "прокатного" домика стоит пафосное белое авто с надписью "Победа" на капоте. Но выглядит она модерново, не похожа на машины советского образца.

"Это - модернизированный Mercedes-Benz CL. Люксового купе в кузове W215 стало донором для этого проекта. Основа, а в частности автоматическая коробка передач, v-образный, восьми цилиндровый двигатель, подвеска, салон - мерседесовские. Все остальное, в основном, изготовили вручную, сиденья модернизировали ", - говорит соорганизатор слета.

Двухдверный купе оснастили характерными ГАЗ "Победными" выпуклыми фарами. Есть и длинный капот с гребнем посередине.

Вдоль въезда на территорию сервисной станции, выстроили ряд иномарок. Есть здесь и MBW и Chevrolet. С логического ряда заморцев выделяется "Волга". Диски белые, похоже, кованые. Капота нет. Издалека видно что над двигателем "поработали". Подошел ближе, вижу: не только над ним.

"Силовой агрегат - десяти цилиндровый двигатель от Dodge Viper. Хотя основа болида - ГАЗ-24, но от него мало что осталось. Индивидуальные детали, ручная работа", - рассказал Алексей Черняк-Самойленко.

Для того, чтобы вайперовский десятицилиндряк поместить в "Волгу" - пришлось реконструировать часть салонной зоны. Подвеска, система охлаждения, рамная конструкция - усовершенствованы. Много стеклоплапстика, вместо фар - диодные фонари. Похоже делали все, чтобы похудела "Волга".

Кстати, именно эта дрифт-машина относительно недавно развлекала публику на юбилейном десятом техническом фестивале OldCarLand, который состоялся на территории столичного Государственного музея авиации.

В рамках торжественного старта на территории автосервиса Nanoprotec состоится вечеринка. Для участников и гостей мероприятия подготовлена ​​шоу-программа, разнообразные напитки а также лаунж-зона. В программе мероприятия презентация коктейлей, битбокс шоу, битва диджеев, брейк-данс, twerk-battle и элитные машины.

24 мая, колонна суперкаров поедет в Одессу. Там состоится парад статусных автомобилей, драг и time-atack заезды. Закончится пробег 26-го числа церемонией награждения участников соревнований и вечеринкой по случаю завершения cлета.

В Государственном музее авиации имени А.К. Антонова состоялся наибольший технический фестиваль Украине Old Car Land.

Автор: Богдан Пихачек
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Бэтмобиль и ГАЗ-Mercedes: в Киеве стартовал слет статусных авто». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
23
мая

Дольше всех продержался - украинский командир попал в ловушку в лесу

"Криминальное чтиво" получило гран-При Каннского кинофестиваля

Чествуют покровителя брака и собирают травы - сегодня Симона Зилота

Главу политической организации убили с четвертой попытки

Українці відзначають День героїв

В Киеве создали деревянный самолет

Самое читаемое
Луценко говорит, что будет генпрокурором и &quot;не прогнет позвоночник&quot;
Луценко говорит, что будет генпрокурором и "не прогнет позвоночник"
 3 Просмотров: 48180
Ветераны войны записали видеообращение к Зеленскому
Ветераны войны записали видеообращение к Зеленскому
 5 Просмотров: 28954
Референдум о мире с Россией: Кравчук прокомментировал идею
Референдум о мире с Россией: Кравчук прокомментировал идею 1 Просмотров: 25228
Бывший кандидат в президенты подал в суд на Зеленского
Бывший кандидат в президенты подал в суд на Зеленского Просмотров: 20563
&quot;Зеленский не выучил уроки Иловайска&quot; - доброволец о новом руководителе Генштаба
"Зеленский не выучил уроки Иловайска" - доброволец о новом руководителе Генштаба
 1 Просмотров: 15321
Авто
Дизайнеры "Ретрофест" рассказали об одежде, не теряет актуальности
Дизайнеры "Ретрофест" рассказали об одежде, не теряет актуальности Просмотров: 36
Зеленский, стиль гангстеров и группа "Нумер 482" - презентовали "Ретрофест"
Зеленский, стиль гангстеров и группа "Нумер 482" - презентовали "Ретрофест"
5
 Просмотров: 180
Показали фото будущего электрокара
Показали фото будущего электрокара
5
 Просмотров: 1467
На автодороги США выпускают беспилотные фуры
На автодороги США выпускают беспилотные фуры Просмотров: 567
Обнародовали первые фото нового Opel Corsa
Обнародовали первые фото нового Opel Corsa Просмотров: 1269
Больше всего комментируют
8
Зеленский прокомментировал референдум о мире с Россией
7
Вопрос о мире с Россией могут вынести на референдум - глава АП
6
Россия отказалась от мира с Украиной
5
Ветераны войны записали видеообращение к Зеленскому
4
"Достаточно очковтирательства в ВСУ" - Хомчак сделал первое заявление
Голосов: 11856
Голосование Как наказывать пьяных водителей?
  • Увеличить штраф до 40 тыс. грн
  • В год отправлять на исправительные работы
  • Забирать пожизненно водительское удостоверение
  • Восстановить смертную казнь
  • Не наказывать
  • Читать лекцию о вреде алкоголя
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua