Беспилотники экономнее человека-водителя - исследование

Беспилотные технологии могут повысить экономию топлива по сравнению с водителями-людьми. Фото: из открытых источников

Беспилотные технологии могут повысить экономию топлива, по сравнению с водителями-людьми.

Об этом свидетельствует новое исследование Министерства энергетики США, NREL и Volvo Cars.

Участники эксперимента проверяли, насколько адаптивный круиз-контроль Volvo уменьшает или увеличивает расход топлива во время вождения.

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Исследование показало, что использование частичного автопилота уменьшает потребление топлива на 5-7%. Для получения таких результатов исследователи и члены их семей совершили около 18,5 тыс. поездок на автомобилях Volvo. Во время тестов водители ехали с использованием адаптивного круиз-контроля и без него.

Автомобиль всегда находился под контролем водителя, чтобы избежать аварийных ситуаций, а также для ускорения передвижения в сложных для автопилота ситуациях.

Исследователи говорят, что если внедрить технологию передачи информации между автомобилями, то экономию можно увеличить. Этого можно достичь благодаря умному управлению электроники и большему отстранению человека от руля. Об этом сообщили на tsn.ua.

Представили огромный электрогрузовик, батарея которого весит 4,5 тонны.