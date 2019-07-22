Представили огромную електровантаживку, где только батарея весит 4,5 тонны

Компания Kuhn Schweiz AG создала 110-тонный грузовик на электричестве eDumper. Сейчас это самый большй электрокар на Земле.
Батареи автомобиля весят около 4,5 тонн.
Електрогрузовик работает в горном карьере у города Боль в Швейцарии. Он способен перевозить за раз до 60 тонн извести.
eDumper оборудован рекуперативным оборудованием, что позволяет восстанавливать энергию во время торможения.Чем больше нагрузка - тем сильнее торможение, а поэтому - больше восстановленной электроэнергии.
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Самозарядные аккумуляторы грузовика поразили даже гонщика "Формулы Е" Лукаса Ди Грассию, у которого была возможность покататься на електрогрузовике.
Ди Грасси рассказал, что в начале поездки в авто было 90% заряда, и оно было погружено 75 тоннами камня. В конце поездки датчики грузовика показывали 88% остатка батареи. 8% восстановлены благодаря функции восстановления заряда.
Гонщик был шокирован таким КПД рекуперации машины. Обь этом сообщили на tsn.ua.
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