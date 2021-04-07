Автосалоны будут самостоятельно регистрировать новые транспортные средства фото: mvs.gov.ua

6 апреля автосалоны Украины получили право регистрировать новые транспортные средства. Ранее сотрудники автосалонов договаривались с сервисными центрами МВД.

Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

"Отныне вы без проблем можете зарегистрировать приобретенное новое авто прямо в автосалоне, получить полный комплект документов и номерные знаки без посещения сервисного центра МВД", - сказал он.

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Такое решение принял Кабинет Министров Украины еще 16 февраля 2021 года. Теперь покупатель нового автомобиля может сразу после покупки получить номерные знаки и свидетельство о регистрации транспортного средства непосредственно в автосалоне.

Участвовать в государственной регистрации авто могут субъекты хозяйствования независимо от формы собственности, которые осуществляют оптовую и розничную торговлю транспортными средствами и стоят на учете в Главном сервисном центре МВД. Для этого необходимо получить доступ и стать пользователем Национальной автоматизированной информационной системы МВД Украины.

1 апреля в Киевской области выдали первый обновленный пластиковый бланк водительского удостоверения. Соответствующие бланки утвердил Кабмин в сентябре 2020 года. Выдача новых бланков документов водителя "приблизит Украину к европейскому подражанию".