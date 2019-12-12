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четверг, 12 декабря 2019 15:30

Автор McLaren F1 показал собственный суперкар
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Новый суперкар с вентилятором
Фото: Motor
Новый суперкар с вентилятором
Новый суперкар с вентилятором

Бывший технический директор McLaren и один из авторов F1 Гордон Мюррей показал финальный дизайн купе T.50.

Производством суперкара будет заниматься компания Мюррея Gordon Murray Automotive, сообщает Motor.

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Особенностью станет система активного граунд-эффекта с 400-миллиметровым вентилятором. Это позволит продувать воздух под днищем автомобиля. Благодаря этому увеличится прижимная сила.

Автомобиль получил 4,0-литровый V12 Cosworth-GMA двигатель мощностью 700 л.с. Машину представят в мае 2020 года. В общем выпустят 100 экземпляров купе по цене 2 млн фунтов стерлингов.

McLaren показал суперкар с разгоном до 200 км/ч за 8 с.

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