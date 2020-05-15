Автомобилисты могут получить новые льготы: подробности

В Раде зарегистрировала законопроекты, которые предусматривают льготы для автомобилистов. Фото: Reuters

В Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроекты о внесении изменений в налогообложение для стимуляции развития электротранспортной отрасли.

Об этом сообщил соавторов законопроектов народный депутат Роберт Горват в Facebook.

Документы предусматривают продление освобождения от НДС электромобилей до 2025 года (тогда как сейчас оно действует только до 2022-го) и введение новых таможенных и налоговых льгот для покупателей и потенциальных производителей электромобилей и комплектующих к ним.

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"Наши законопроекты №3476 и №3477 позволят привлечь инвестиции в производство электромобилей (легковых, грузовых, спецтехники и др.), зарядных устройств, комплектующих изделий к ним.

Более того, они будут стимулировать спрос на автобусы, легковые и грузовые автомобили с электродвигателями, дадут возможность Украине стать участником европейского электромобильного рынка и одновременно делать электромобили мировых производителей дешевле и доступнее для украинцев", - отметил нардеп.

Из-за эпидемии коронавируса в апреле 2020-го продажи электрокаров снизились в 14 раз по сравнению с прошлогодним апрелем. Украинский парк электромобилей в апреле пополнили 38 новых машин. По сравнению с прошлогодним результатом регистрации автомобилей, работающих исключительно на электротяге, упали в 14 раз, а к мартовскому показателю этого года - почти в 11 раз.