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воскресенье, 17 мая 2020 15:37

Автомобили Tesla должны упасть в цене

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Автомобили Tesla должны упасть в цене
Tesla анонсировали дешевые аккумуляторы. Фото: Reuters

Tesla создала дешевый аккумулятор с очень высоким сроком службы - он не потребует замены даже через миллион километров пробега.

"В новых батареях Tesla будут такие инновации, как низкое содержание кобальта, использование химических добавок, материалов и покрытия, которые уменьшат внутреннее напряжение и дадут аккумуляторам возможность работать значительно дольше", - говорится в сообщении Slashdot.

Компания начнет использовать новые высокоскоростные, очень автоматизированные процессы изготовления аккумуляторов. Они уменьшат расходы на оплату труда и увеличат производство.

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Новый аккумулятор позволит Tesla выровнять стоимость своих автомобилей с бензиновыми или даже сделать их дешевле.

В Верховной Раде зарегистрировали законопроекты об импорте и производство электромобилей. Некоторые из них могут принять исключительно ради интересов украинских автопроизводителей.

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