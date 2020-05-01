С 1 мая автомобили переходят на летний режим.
Это означает, что водители могут не включать ближний свет фар днем во время движения вне населенных пунктов.
По правилам дорожного движения с 1 октября до 1 мая во время езды вне населенных пунктов на всех транспортных средствах должны быть включены дневные ходовые огни. Если их нет - дневной свет фар.
Однако штрафа за невыполнение этого правила нет. Предусмотрено лишь предупреждение.
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