Необходимость включать фары днем действует с 1 октября по 1 мая. Фото: https://pixabay.com/

С 1 мая автомобили переходят на летний режим.

Это означает, что водители могут не включать ближний свет фар днем во время движения вне населенных пунктов.

По правилам дорожного движения с 1 октября до 1 мая во время езды вне населенных пунктов на всех транспортных средствах должны быть включены дневные ходовые огни. Если их нет - дневной свет фар.

Однако штрафа за невыполнение этого правила нет. Предусмотрено лишь предупреждение.

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