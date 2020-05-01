Автомобили переходят на летний режим

 
Ексклюзивы
1/5
Нужно не новые создавать, а восстанавливать потерянные рабочие места - мнение эксперта
Нужно не новые создавать, а восстанавливать потерянные рабочие места - мнение эксперта
Просмотров: 333
Социальные бунты и развал экономики: эксперты спрогнозировали последствия запрета выезда заробитчан
Социальные бунты и развал экономики: эксперты спрогнозировали последствия запрета выезда заробитчан
Просмотров: 1539
Шмыгаль не известен среди украинцев. А Саакашвили - раскрученный, на него можно повесить провалы - политтехнолог
Шмыгаль не известен среди украинцев. А Саакашвили - раскрученный, на него можно повесить провалы - политтехнолог
1 Просмотров: 1341
Перевести деньги и заплатить за коммуналку: экономисты объяснили, кто пострадает от усиленного финансового мониторинга
Перевести деньги и заплатить за коммуналку: экономисты объяснили, кто пострадает от усиленного финансового мониторинга
Просмотров: 3420
Объяснили, почему украинцы переплачивают в магазинах
Объяснили, почему украинцы переплачивают в магазинах
Просмотров: 2349
Идеолог партии Зеленского: Горизонт политического планирования ставили на 5 лет
Идеолог партии Зеленского: Горизонт политического планирования ставили на 5 лет
1 Просмотров: 1044
Что делать с долгами за коммунальные услуги - экономист нашел выход
Что делать с долгами за коммунальные услуги - экономист нашел выход
Просмотров: 4761
В "Слуге народа" объяснили, почему им добавляют голоса другие фракции
В "Слуге народа" объяснили, почему им добавляют голоса другие фракции
Просмотров: 531
Что делать, если вызывают на допрос за пост в соцсети: советы эксперта
Что делать, если вызывают на допрос за пост в соцсети: советы эксперта
2 Просмотров: 891
"Папа, это уже конец света?" - как живут люди в сожженных деревнях на Житомирщине
"Папа, это уже конец света?" - как живут люди в сожженных деревнях на Житомирщине
Просмотров: 6237
Фото
Все фото
4
6
4
4
6
Создать максимально прочную и надежную машину: история Land Rover
Создать максимально прочную и надежную машину: история Land Rover
Машины скорой помощи от Peugeot и Citroën будут ремонтировать бесплатно
Машины скорой помощи от Peugeot и Citroën будут ремонтировать бесплатно
На заводе Lancia создали первый броневик для мировых войн
На заводе Lancia создали первый броневик для мировых войн
Спортивный, легкий, короткий - появился горячий родстер от Mercedes
Спортивный, легкий, короткий - появился горячий родстер от Mercedes
Mazda четвертого поколения будет кардинально отличаться от предшественников
Mazda четвертого поколения будет кардинально отличаться от предшественников
Видео
Все видео
"Отаман 6х6": в Украине создали уникальный бронетранспортер
"Отаман 6х6": в Украине создали уникальный бронетранспортер
Украинский автопроизводитель создает первый электробус: показали интересное видео
Украинский автопроизводитель создает первый электробус: показали интересное видео
McLaren запускает собственное моторшоу
McLaren запускает собственное моторшоу
Citroën представил бюджетный электромобиль
Citroën представил бюджетный электромобиль
На украинском турнире по Dota 2 появился Tesla Cybertruck
На украинском турнире по Dota 2 появился Tesla Cybertruck
Интервью
1/5
Зеленский проводит "воспитательную работу" с Саакашвили
Зеленский проводит "воспитательную работу" с Саакашвили
Просмотров: 3015
"Все планы на войну красивые до того момента, пока не начался бой" - участник ООС
"Все планы на войну красивые до того момента, пока не начался бой" - участник ООС
Просмотров: 2160
С Ермаком и без дефолта. Потураев рассказал о внутренней кухне "Слуги народа"
С Ермаком и без дефолта. Потураев рассказал о внутренней кухне "Слуги народа"
2 Просмотров: 1458
Когда одежду шьют люди, которые вчера делали колбасу, — это не индустрия — Андре Тан
Когда одежду шьют люди, которые вчера делали колбасу, — это не индустрия — Андре Тан
Просмотров: 8964
Год Зеленского: наблюдаем усиление влияния Авакова
Год Зеленского: наблюдаем усиление влияния Авакова
2 Просмотров: 3987
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
30 апреля 2020
Просмотров: 261
Та, що плакала
Є згадки, що ти їх хоч і не любиш, а не одчепишся. Вони давні й неясні, це й не пригода, а щось таке, наче рибина дивиться на тебе з того боку ...
пятница, 01 мая 2020 12:42

Автомобили переходят на летний режим

  Комментировать
Автомобили переходят на летний режим
Необходимость включать фары днем действует с 1 октября по 1 мая. Фото: https://pixabay.com/

С 1 мая автомобили переходят на летний режим.

Это означает, что водители могут не включать ближний свет фар днем во время движения вне населенных пунктов.

По правилам дорожного движения с 1 октября до 1 мая во время езды вне населенных пунктов на всех транспортных средствах должны быть включены дневные ходовые огни. Если их нет - дневной свет фар.

Однако штрафа за невыполнение этого правила нет. Предусмотрено лишь предупреждение.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Произошло ужасное столкновение легковушек

29 апреля в Дарницком районе, на проспекте Бажана, автомобиль "БМВ" сбил насмерть женщину.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Автомобили переходят на летний режим». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
01
мая

Киллер разнес голову 3-летнему мальчику

Умер британский боксёр, который отправлял в нокдаун Мухаммеда Али

Нацисты уничтожили еврейское население города

Арестовали мужчин, которые вывесили украинский флаг

Торпеда попала в пассажирский лайнер

Самое читаемое
Фитоняшка демонстрирует результаты работы над телом на эротических фотосессиях и призывает других поступать так же
Фитоняшка демонстрирует результаты работы над телом на эротических фотосессиях и призывает других поступать так же
39
 Просмотров: 46270
Лавров рассказал, откуда на Донбассе появляется российское оружие
Лавров рассказал, откуда на Донбассе появляется российское оружие 3 Просмотров: 29710
Пушечное мясо: немецкие врачи обнажились в ходе невероятно грустного флешмоба
Пушечное мясо: немецкие врачи обнажились в ходе невероятно грустного флешмоба
16
 Просмотров: 11943
Делала вид, что не понимаю - врач поделилась результатами языкового эксперимента
Делала вид, что не понимаю - врач поделилась результатами языкового эксперимента
 5 Просмотров: 11349
Убитый брат и алкогольное прошлое: новые подробности о женщине, которая обезглавила дочь
Убитый брат и алкогольное прошлое: новые подробности о женщине, которая обезглавила дочь
5
 Просмотров: 9954
Авто
Где купить автозапчасти в условиях карантина, когда автобазары закрыты
Где купить автозапчасти в условиях карантина, когда автобазары закрыты Просмотров: 657
Игрушки для отца и сына: показали топ лучших авто на радиоуправлении
Игрушки для отца и сына: показали топ лучших авто на радиоуправлении
 Просмотров: 189
Выпустили сотый "Москвич-400"
Выпустили сотый "Москвич-400"
 Просмотров: 243
Почти 30 лет назад выпустили последний немецкий "спутник"
Почти 30 лет назад выпустили последний немецкий "спутник"
 Просмотров: 243
Создать максимально прочную и надежную машину: история Land Rover
Создать максимально прочную и надежную машину: история Land Rover
4
 Просмотров: 261
Больше всего комментируют
6
"В Москве друзей у нас нет. Надо вести сложную игру"
5
Делала вид, что не понимаю - врач поделилась результатами языкового эксперимента
5
Обнаруженный "рекордный схрон" оружия принадлежит полку спецназначения ВСУ
3
Забрать Печерскую лавру у Российской церкви: петиция набрала 25 тыс. голосов
3
Бужанский хочет изменить закон о языке образования в Украине
Голосов: 14491
Голосование Как наказывать пьяных водителей?
  • Увеличить штраф до 40 тыс. грн
  • В год отправлять на исправительные работы
  • Забирать пожизненно водительское удостоверение
  • Восстановить смертную казнь
  • Не наказывать
  • Читать лекцию о вреде алкоголя
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua