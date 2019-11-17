Автомобиль с реактивным двигателем разогнали до 1010 км/ч

Испытания прошли в пустыне Калахари в Южной Африке. Фото: скриншот

Британский реактивный автомобиль Bloodhound удалось разогнать до 1010 км/ч.

Это произошло во время испытания в пустыне Калахари в Южной Африке, передает BBC.

Такой скорости авто удалось достичь на реактивном двигателе. В то же время конструкция автомобиля предусматривает использование и ракетного двигателя. Его планируют установить в следующем году. Это позволит Bloodhound побить действующий мировой рекорд наземной скорости - 1228 км/ч.

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Испытания прошли в пустыне Калахари в Южной Африке. Фото: скриншот

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