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воскресенье, 17 ноября 2019 15:07

Автомобиль с реактивным двигателем разогнали до 1010 км/ч

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  Испытания прошли в пустыне Калахари в Южной Африке. Фото: скриншот
Испытания прошли в пустыне Калахари в Южной Африке. Фото: скриншот

Британский реактивный автомобиль Bloodhound удалось разогнать до 1010 км/ч.

Это произошло во время испытания в пустыне Калахари в Южной Африке, передает BBC.

Такой скорости авто удалось достичь на реактивном двигателе. В то же время конструкция автомобиля предусматривает использование и ракетного двигателя. Его планируют установить в следующем году. Это позволит Bloodhound побить действующий мировой рекорд наземной скорости - 1228 км/ч.

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  Испытания прошли в пустыне Калахари в Южной Африке. Фото: скриншот
Испытания прошли в пустыне Калахари в Южной Африке. Фото: скриншот

Компания Lamborghini представила на снимках свой гибридный суперкар Sian. Он стал самой мощной машиной марки.

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