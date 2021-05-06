Автомобиль назвали именем мореплавателя

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В этот день в 1928 году в США создали новую марку автомобилей - DeSoto.

Выпуском машины этого бренда занялась крупная американская корпорация Crysler. Выходом на рынок автомобилей новой марки концерн хотел увеличить аудиторию своих покупателей. Название авто происходит от имени и фамилии мореплавателя и первооткрывателя Америки XVI века Эрнандо де Сото.

Первый автомобиль DeSoto К Six показали в январе 1929 года на автосалоне в США. Цена модели была на уровне других машин этого класса - $ 845 долларов.

Дизайн легковушки перекликался с популярным тогда Ford A. У машины были такие же угловатые линии крыши, массивные фары и подобные размеры. Ее оснащали шестицилиндровым 3,2-литровым силовым агрегатом мощностью 30 л.с. В 1932 году на рынок вышли три модификации моделей К, с мощными двигателями.За первый год производства DeSoto выпустили 81 065 машин.

"У меня единственная в Украине машина этой марки в отличном состоянии и еще на ходу. В свое время такое же транспортное средство имела семья известного мультипликатора Уолта Диснея, - говорит Gazeta.ua владелец De Soto S-6 1939 Сергей Зайцев из Киева . Он самостоятельно реставрировал машину. - Сначала я не мог понять, что это за автомобиль. Покупка была абсолютно внезапной. После, я потратил еще восемь лет на реставрацию машины. Необходимые детали заказывал из Америки. самостоятельно сделал части передних крыльев, реставрировал салон и заменил другие запчасти, которые повредила коррозия ".

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Бренд DeSoto отличается от других машин этого периода, замечает владелец машины.

"В первую очередь, дизайном. Очень оригинальные здесь фары, элегантные линии кузова, - говорит он. - Мне всегда доставляет удовольствие поездки на ней".

Позже, после модели S-6 компания взялась выпускать модель AirFoil со скрытыми фарами. Это решение вирзняло машину на дороге. Однако экономический кризис 1958 привела к сокращению автопроизводства. А через ежегодное снижение продаж автомобилей компании DeSoto пришлось остановить производство в 1961 году.

За время существования компания выпустила более 2 млн автомобилей.