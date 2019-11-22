Автомобиль на прочность проверяли с помощью кувалды

Первый электрический пикап Cybertruck. Фото: ain.ua

21 ноября основатель Tesla Илон Маск представил первый электрический пикап Cybertruck. Цена на такой автомобиль в США стартует от 39 900 долларов.

Машина может разгоняться с нуля до 100 км/ч за 2,9 секунд. Но именно производство автомобиля начнется еще нескоро: в конце 2021 года.

Нетипичный Cybertruck отличается неуклюжим футуристическим дизайном. Сам Маск в одном из интервью сказал, что его киберпанк-пикап создавался под влиянием фильма "Бегущий по лезвию", и ему неважно, захотят ли люди его купить.

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Автомобиль, по словам создателей - достаточно прочный, его корпус сделан из толстой нержавеющей стали, с бронированным стеклом. В Tesla демонстрировали его прочность с помощью ударов кувалдой и утверждали, что оно способно выдержать выстрел из пистолета. Однако на самом презентации, когда руководитель по дизайну Франц фон Хольцхаузен бросил в стекло металлический шар, оно треснуло.

В компании также показали квадроцикл, который помещается в кузове машины и может там заряжаться.

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