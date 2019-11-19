В Антарктиде испытывают робота, которого отправят на Юпитер

В Антарктиде начали испытывать работа NASA. Фото: antarctica.gov.au.

Австралийская антарктическая служба (AAD) начала полевые испытания робота NASA, предназначенного для исследований на Европе - спутнике Юпитера. Он будет работать под льдом в ходе космической миссии Europa Clipper. Ее планируют запустить не позднее 2025-го.

Робот - это два колеса, соединенные осью длиной около метра. Колеса могут вращаться независимо друг от друга и успешно маневрировать, как на самой ледяной поверхности спутника, так и под ней, передает пресс-служа ADD.

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По словам сотрудника Лаборатории реактивного движения NASA Энди Клеша, способ передвижения работа уникален.

"Машина будет использовать собственную плавучесть, чтобы оставаться прижатой к внутренней стороне льда, а передвигаться с помощью колес. Также наш робот сможет в течение долгого времени оставаться на одном месте, без энергозатрат", - пояснил Клеш.

Инженеры пока не придумали, как доставить работ под лед, ведь на Европе для этого придется пробурить скважину длиной около 10-20 км.

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