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вторник, 05 мая 2020 11:31

Авто в опасности: где и когда могут угнать машину

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Авто в опасности: где и когда могут угнать машину
Воры угоняют машины, когда хозяева в офисе. Фото: pik.ua

Диспетчерский центр компании, которая устанавливает спутниковые системы охраны автомобилей в Украине, рассказала об авто, которые чаще всего воруют в Украине.

Для этого компания обработала около 900 сигналов тревог, которые могут свидетельствовать о попытках завладения автомобилями клиентов, сообщили в 24TV.

Согласно данным компании, каждый пятый автомобиль, который пытались похитить с начала 2020 года, - Toyota. Попыток похищения японской машины - 21% от общего количества. С показателем в 19% к ним подобрались BMW, а замыкает тройку лидеров Mercedes-Benz - 16% соответственно.

Больше всего авто пытаются украсть в Киеве и области. По ними- Харьковская, Одесская, Львовская и Днепропетровская области.

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А вот время суток, когда воры начинали действовать, изменилось. Если раньше злоумышленники проявляли активность ночью, то теперь - в "бизнес-часы" с 8 по 16. Именно тогда владельцы авто в офисах.

По статистике последних лет всего воруют авто с мая по август - в период отпусков и путешествий.

С 1 мая автомобили переходят на летний режим.

Это означает, что водители могут не включать ближний свет фар днем во время движения вне населенных пунктов.

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