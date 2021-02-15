Авто Диего Марадоны продадут почти по стоимости 5 квартир в Киеве

Парижский филиал аукционного дома Bonhams готовится к продаже раритетного кабриолета Porsche 911 (964), который принадлежал аргентинскому футболисту Диего Марадоне.

По оценке Bonhams, раритетный кабриолет Porsche с историей можно получить от €150 тыс. до €200 тыс., примерно от 5 млн 53 тыс. грн до 6 млн 736 тыс. грн, сообщает Bonhams.

Диего Марадона приобрел новый Porsche 911 Cabriolet в ноябре 1992 года. В то время он играл в испанском футбольном клубе "Севилья", и кабриолет стал его основной машиной в Европе.

В июне 1993-го футболист оставил Европу и перебрался в Аргентину. В то лето Porsche продали частному коллекционеру из острова Майорка. Второй владелец берег кабриолет 20 лет, но с 2013 года 964 Carrera Convertible изменила нескольких хозяев. Автомобиль почти полностью аутентичный и сохранился в хорошем состоянии.

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Марадоне принадлежал сравнительно редкий 964 Carrera 2 Convertible с обвесом Turbo Look. Всего выпустили 1200 таких кабриолетов.

Авто оснащено атмосферным 3,6-литровым двигателем мощностью 250 л. с., коробкой передач - пятискоростной "механикой", приводом на заднюю ось.

Аукцион по продаже авто состоится в Париже с 3 до 10 марта включительно.

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