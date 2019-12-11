Авария, наручники и штраф - как задерживали фейковых копов на Mustang

Автор: auto.desk Раскрашен, как автомобиль патрульной полиции Ford Mustang

В Киеве на Оболони возле ТРЦ Dream Town патрульные задержали раскрашен, как автомобиль патрульной полиции Ford Mustang.

Видеозапись инцидента сделал и опубликовал на своей странице в Facebook автомобильный обозреватель Влад Антонов.

В раскрашенной машине находилось двое мужчин, которые имели жетоны и были в форме полиции. По словам полицейского, проводившего задержание, они подъезжали к нарушителям правил дорожного движения и о чем-то общались с водителями.

Автор: auto.desk Раскрашен, как автомобиль патрульной полиции Ford Mustang

Автомобиль, на котором ездили задержаны, приобрела в США компания auto.desk.

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"Мы никоим образом не хотели пиариться, - говорит Gazeta.ua менеджер компании auto.desk Андрей. - У нас было целью показать, что Национальная полиция - самая крутая в мире. Патрульные отреагировали просто мгновенно, все прошло замечательно".

Во время того, как патрульные оформляли водителя и пассажира Ford Mustang, рядом столкнулись три автомобиля.

Теперь водителю Ford Mustang грозит административный штраф за незаконное использование символики полиции. Второй задержанный оказался в базе розыска военного комиссариата. Сейчас мужчин доставили в участок.

11 декабря сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили руководителей "профильных" подразделений киевской полиции, которые "крышевали" столичные бордели.