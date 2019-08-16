Aston Martin будет строить гаражи на заказ

Фото: autoua.net

Подразделение Q by Aston Martin - придворное ателье британского бренда. Оно выполняет пожелания клиентов по персонализации их авто.

Теперь оно разрабатывает дизайн уникального гаража для автомобилей марки.

Новая услуга называется Automotive Galleries and Lairs. В компании ее описывают, как создание "идеального места для демонстрации автомобилей как произведений искусства".

По желанию клиента, специалисты подразделения Q by Aston Martin разработают хоть небольшую витрину для одного автомобиля хоть роскошную галерею для коллекции спорткаров.

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Это может быть специальный гараж-витрина для демонстрации автомобиля в доме владельца или спроектирован "с нуля" выставочный зал в эксклюзивном дизайне. Разрабатывают проект в соответствии с индивидуальными пожеланиями заказчика.

Aston Martin продемонстрировала несколько вариантов оформления таких гаражей для моделей DB5 и Valhalla, разработанных главным дизайнером марки Мареком Райхманом. Среди них прозрачный круглый "аквариум" с автомобилями по центру и выставочная галерея для спорткаров Aston Martin под бассейном с прозрачным дном.

Свое видение "высококлассного гаража" Aston Martin продемонстрирует в Пеббл-Бич. Заказы на эксклюзивные гаражи уже принимают. Об этом сообщили на autoua.net.

В Украине на 1 августа насчитали 3588 элитных авто. Их владельцы заплатили 90 млн грн транспортного налога, передает Государственная фискальная служба.