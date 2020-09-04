Яркий пробег и экспозиция под крыльями самолетов - в Киеве проведут двухдневный ретрослет

12-13 сентября в Киеве пройдет "Ретрослет OldCar". Мероприятие будет состоять из двух частей - пробега по городу и экспозиции в Музее авиации.

Мероприятие будет отличаться от ежегодного фестиваля OldCarLand другим форматом, большим количеством движения и организационными подходами, которые соответствуют всем требованиям Министерства здравоохранения Украины.

Изюминкой мероприятия станет пробег старинных автомобилей 12 сентября от Памятника основателям Киева в Музей авиации. Он стартует от памятника в 10:30. За несколько часов машины вернутся в Музей авиации на ул. Медовой, 1 и будут находиться там до 19:00 13 сентября.

Автор: Владимир Мукан 12-13 сентября состоится Ретрослет OLDCAR

Традиционно неизменными останутся неповторимая атмосфера среди самолетов и хромированных старинных автомобилей, многообразие моделей различных годов выпуска и зрелищные мероприятия. Можно будет увидеть самые редкие машины в Украине и свежие работы мастерских по восстановлению эксклюзивной техники. Ожидаем раритетные британские и итальянские автомобили. А также - изысканный советский фаэтон, который существует единственным в мире.

Автор: Фото предоставлено Ретрослетом 12-13 сентября состоится Ретрослет OLDCAR

В рамках мероприятия отметят нынешних юбиляров - ЗАЗ-965 и ВАЗ-2101.

Представят также экспозицию суперкаров и желанных автомобилей поколения 90-х.

Билет на мероприятие будет стоить 100 грн. Его будут продавать во время мероприятия в кассах музея.