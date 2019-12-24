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вторник, 24 декабря 2019 16:30

Акции Tesla установили рекорд

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Акции Tesla установили рекорд
Цена акций Tesla достигла рекордных $ 422,01 за штуку Фото: naked-science

Цена акций компании Илона Маска Tesla достигла рекордных $ 422,01 за штуку.

Рыночный капитал Tesla достиг более $ 75 млрд, сообщает CNBC.

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В 2018 году Маск пообещал выкупить с биржи акции Tesla по цене в $ 420 за штуку. В тот период их продавали около за $ 350. Председатель Tesla заверил, что финансирование этой операции гарантировано.

Американская автомобильная компания-стартап Tesla из Кремниевой долины основана миллиардером Илоном Маском в 2003 году.

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