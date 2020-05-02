Акции Tesla упали в цене после твита Илона Маска

Обвалились акции Tesla. Фото: Reuters.

Акции компании Tesla из стали дешевле на 13 млрд долларов после того, как Илон Маск назвал цены на них слишком высокими.

"Примерно на 13 млрд долларов подешевели акции Tesla после того, как руководитель компании заявил, что цена акций компании-производителя электромобилей слишком высока", - говорится в сообщении издания Sky News.

Издание также отмечает, что в начале апреля акции Tesla подорожали почти на 50%.

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"Акции Tesla слишком дороги. ИМХО", - написал накануне Маск в Twitter.

На вопросы пользователей Twitter или он шутит Илон Маск ответил, что нет.

Илон Маск пообещал в течение нескольких месяцев усовершенствовать автопилот Tesla. В компании модернизируют 2 основные функции - распознавание сигналов светофора и дорожных знаков. Сначала обновление появится в автомобилях США, а до конца года на всех авто Tesla.