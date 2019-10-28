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понедельник, 28 октября 2019 14:22

Аферисты продают в Польше украинские права

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Автор: Polska Times
  Водительские права продают аферисты в Польше
Водительские права продают аферисты в Польше

Водительские права можно получить через посредника из Нидерландов за 12 дней.

Злоумышленники уверяют, что права легальные и выдаются официальным государственным сервисным центром, сообщает PolskaTimes.

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Для получения таких документов необходимо указать свои данные, категорию и переслать деньги за работу. Стоят права 650 евро.

Польская полиция достоверность таких прав проверить не может. У них нет доступа к ИТ-системам украинской полиции. Подделки из Евросоюза правоохранители выявляют, благодаря доступу к специальным базам.

В Украине изменили процедуру получения водительских прав. Работу автошкол упростили и привязали к электронной системе.

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