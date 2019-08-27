8-летний мальчик снова украл машину матери, гнал 180, на этот раз ДТП

8-летний немец второй раз украл мамино авто и гнал 180 км/ч. Фото: из открытых источников

Молодой "гонщик" снова украл материнское авто, погнал на автостраду и попал в ДТП.

Это 8-летний мальчик, который на прошлой неделе отличился такой же выходкой, но с меньшим вредом.

Тогда мальчик из немецкого города Зоест стащил мамин Volkswagen Golf и отправился на автобан, где проводил замеры максимальной скорости. Он разогнал транспортное средство до 140 км/ч. Тогда малый испугался, остановился на обочине и выставил знак аварийной остановки. Там его и нашли полицейские, которым он показался напуганным и растерянным. Анализ его путешествия не указал на явные нарушения ПДД или ДТП. Теперь было иначе.

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Мальчику снова удалось раздобыть ключи от автомобиля матери. Он гнал на красный свет, нарушал правила, разогнал машину до 180 км/ч. Ребенок съехал с дороги и врезался в прицеп припаркованного грузовика. Нарушитель не пострадал, в отличие от машины.

Теперь с мальчиком и его семьей будут общаться психологи. Специалисты советуют родителям в подобных случаях обратить внимание на собственное поведение и ситуацию в семье. Об этом сообщили на 24tv.ua.

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