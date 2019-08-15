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четверг, 15 августа 2019 17:33

Tesla спасла семью от метеорита?

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Tesla спасла семью от метеорита?
Tesla предупредила водителя о метеорите? Фото: campaignlive.co.uk

Автопилот Tesla Model S попросил водителя взять управление за секунду до падения метеорита.

Автовладелец говорит, что когда ночью, он ехал домой на своей Tesla с включенным автопилотом, машина выдала сигнал и попросила водителя взять управление в свои руки.

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Дэвид МакЛеон утверждает, что через секунду после этого, неподалеку от электрокара на обочину упал метеорит.

МакЛеон не предоставил видео или иных доказательств, поэтому неизвестно, правда ли все это.

Об этом Дэвид написал в своем Twitter.

Tesla планирует построить сверхбыстрые зарядные станции в Украине

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