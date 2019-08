Tesla спасла семью от метеорита?

Автопилот Tesla Model S попросил водителя взять управление за секунду до падения метеорита.

Автовладелец говорит, что когда ночью, он ехал домой на своей Tesla с включенным автопилотом, машина выдала сигнал и попросила водителя взять управление в свои руки.

Дэвид МакЛеон утверждает, что через секунду после этого, неподалеку от электрокара на обочину упал метеорит.

МакЛеон не предоставил видео или иных доказательств, поэтому неизвестно, правда ли все это.

Об этом Дэвид написал в своем Twitter.

Driving home at night with Autopilot engaged.

Suddenly the alarm sounded and the car asked for driver to take control.

My son said "What the ...?"

A second later a meteor passed over in front of us and landed in a paddock.

Has anyone heard of this happening with Autopilot?@tesla