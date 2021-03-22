В 2017 году немецкая компания Volkswagen представила в виде концепта электрический минивэн ID.Buzz.

Автор: Electrek 500 км на одном заряде: Volkswagen готовит новый электромобиль

Старт продаж планируется на 2023 год. Сейчас в сети появились новые подробности об электрическом минивэне, информирует Electrek.

В зависимости от комплектации минивэн ID.Buzz будет стоить от € 40 тыс. до € 60 тыс., примерно от 1 млн 325 тыс. грн до 1 млн 977 тыс. грн.

Автор: Ixbt.com 500 км на одном заряде: Volkswagen готовит новый электромобиль

Производитель готовит две версии с аккумуляторной батареей емкостью около 60 кВт • ч и около 100 кВт • ч. Этого должно быть достаточно примерно на 300 км и 500 км соответственно.

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Авто будет иметь силовые установки мощностью 268 и 369 лошадиных сил.

Автор: Ixbt.com 500 км на одном заряде: Volkswagen готовит новый электромобиль

Американский автопроизводитель Ford представил на рендерах новый кроссовер-универсал . Авто должно получить гибридную силовую установку.