  500 км на одном заряде: Volkswagen готовит новый электромобиль

В 2017 году немецкая компания Volkswagen представила в виде концепта электрический минивэн ID.Buzz.
Старт продаж планируется на 2023 год. Сейчас в сети появились новые подробности об электрическом минивэне, информирует Electrek.
В зависимости от комплектации минивэн ID.Buzz будет стоить от € 40 тыс. до € 60 тыс., примерно от 1 млн 325 тыс. грн до 1 млн 977 тыс. грн.
Производитель готовит две версии с аккумуляторной батареей емкостью около 60 кВт • ч и около 100 кВт • ч. Этого должно быть достаточно примерно на 300 км и 500 км соответственно.
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Авто будет иметь силовые установки мощностью 268 и 369 лошадиных сил.
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