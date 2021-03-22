Американский автопроизводитель Ford представил на рендерах новый кроссовер-универсал.

Авто должно получить гибридную силовую установку, информирует AMPERCAR.

Автор: Autoevolution Под капотом более 220 "лошадей" - каким будет новый кроссовер Ford

Независимые дизайнеры разработали рендеры нового Ford Fusion. Кроме изменений кузова, авто должно получить другую силовую установку.

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Автор: AMPERCAR Под капотом более 220 "лошадей" - каким будет новый кроссовер Ford

Движущей силой Ford Fusion 2022 года станет гибридная система и полный привод. Авто оснастят 3,5-литровым четырехцилиндровым двигателем, который в паре с электрическим агрегатом будет генерировать более 220 л. с.

На этой неделе состоялась первая пресс-конференция группы автомобильных компаний Stellantis. На мероприятии впервые бренд позиционировали не как PSA. А также презентовали множество новых моделей автомобилей. Часть из них - гибридные.