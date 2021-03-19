Перевозка детей без автокресел. На сколько теперь будут штрафовать водителей фото: auto.ria.com

Разрешение на перевозку детей выше 145 см без автокресел - правильное решение Кабмина.

Для родителей это облегчение, поделилась мнением с Gazeta.ua мать пятиклассников из Черкасс Анна Романенко.

"Полностью поддерживаю изменения. У меня двойняшки - мальчик и девочка. И хотя дети одного возраста, однако разница в росте значительная. Сын уже может не пользоваться автокреслом, а вот дочери оно еще нужно. Для нас это облегчение, ведь два автокресла в машине - это не очень удобно", - рассказала Анна.

Эксперт по вопросам законодательного обеспечения безопасности дорожного движения Владимир Караваев сообщил, что ответственность за нарушение правил перевозки детей ввели в прошлом году.

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"Их не было в правилах дорожного движения и вообще в правилах перевозки детей. Они соответствуют европейским нормам, и за их невыполнение предусмотрена ответственность. Так, за перевозку детей без автокресла водителя решили штрафовать на 30 необлагаемых минимумов - 510 гривен. За повторное нарушение назначили штраф в 50 необлагаемых минимумов - 850 гривен", - сказал Владимир Караваев.

Автокресло должно удерживать ребенка в сидячем или наклонном положении. В случае столкновения или резкого торможения автомобиля,это уменьшает опасность травмирования ребенка путем ограничения подвижности его тела.

"Есть требования к безопасности детских автокресел, они прописаны в европейских нормах. Раньше, когда хотели вносить изменения в правила дорожного движения, то были более жесткие требования к автокреслам. В результате эти требования так и не приняли", - добавил автоюрист.

С 6 апреля в Украине теоретические экзамены для получения водительских прав будут сдавать по новым тестам. Их уже можно предварительно пройти на сайте Главного сервисного центра МВД.