5 фраз после ДТП, на которые нужно правильно ответить

Правильное оформление ДТП и быстрое возмещение ущерба страховой компанией часто зависит от поведения водителей в первые минуты после аварии. Даже небольшая потеря бдительности создает в дальнейшем трудности.

Мы пообщались со специалистами страховой компании "ПЗУ Украина" и предлагаем 5 типичных фраз водителей-участников ДТП, на которые нужно правильно ответить.

1. "Здесь одна небольшая вмятина. Даю две тысячи и разъезжаемся"

Невозможно полностью оценить ущерб, глядя на дефект одной детали. Могут быть скрыты деформирования более сложных в ремонте силовых элементов или поврежденные части кузова из материалов, которые невозможно отрихтовать.

Имея КАСКО или автогражданку, следует требовать полноценного оформления ДТП по законодательству Украины. Прежде всего, нужно сообщить об аварии своей страховой компании.

2. "Не вызывай полиции. Нам возместят и так"

Есть немало случаев, когда можно воспользоваться европротоколом и не вызвать полицию. Однако для этого должно быть выполнено два условия: один из водителей признает вину, а причиненный ущерб транспортным средствам не более 50 тыс. грн.

Если другой водитель признает свою вину и готов заполнять европротокол, нужно убедиться в том, что нанесенный ущерб действительно не будет превышать определенный лимит.

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3. "Давай припаркуем машины на обочине, чтобы не мешать движению"

Не стоит соглашаться с таким предложением, поскольку для оформления ДТП соответствующими органами, определения виновников аварии и фиксации происшествия аварийным комиссаром нужно оставлять транспортные средства на месте ДТП.

После съезда с места аварии нередко свою правоту будет сложно доказать.

4. "Я спешу. Давай завтра здесь воспроизведем ДТП, чтобы страховая возместила"

Такие действия являются мошенничеством. Каждая страховая компания проверяет случаи ДТП по многим параметрам. При обнаружении мошенничества у клиента могут возникнуть трудности с получением возмещения.

5. "Не звони в страховую. У тебя ведь КАСКО. Возместят и так"

Уведомление о страховом случае является обязательным условием договоров КАСКО большинства страховых компаний. Если ситуация участника ДТП не относится к исключениям, описанным в документе, то пренебрегать уведомлением страховщиков не стоит. Это может осложнить процесс возмещения ущерба.

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