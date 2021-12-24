Почему "ПЗУ Украина"? – 7 преимуществ в страховании авто

Европейская страховая компания "ПЗУ Украина" продолжает внедрять новые решения в автостраховании. Все они направлены на увеличение скорости выплат и уменьшение затрат времени клиента на всех этапах сотрудничества.

Предлагаем 7 преимуществ полисов КАСКО от "ПЗУ Украина".

1. Репутация

За почти 30 лет работы на украинском рынке компания заслужила доверие около 6 млн. клиентов, открыла более 100 отделений по всей Украине и получила немало наград за высокий уровень сервиса. Показательно то, что "ПЗУ Украина" входит в перечень страховых компаний, у которых отсутствуют замечания по урегулированию, по оценке качества МТСБУ

2. Удобная покупка полиса

Через официальный сайт "ПЗУ Украина" можно посчитать стоимость полиса КАСКО и заказать его. Кроме того, произвести оплату можно по частям. Это удобно в случае дорогого КАСКО на автомобиль премиальных марок, когда сложно провести большую сумму одним платежом.

3. Поддержка в непредсказуемых ситуациях

Во время форс-мажоров клиенты "ПЗУ Украина" могут рассчитывать на поддержку. Компания предоставляет круглосуточный ассистанс и организует помощь с запуском двигателя, доставкой горючего и в других вопросах в порядке, предусмотренном договором.

4. Оформление ДТП без полиции

На место ДТП обычно правоохранители добираются больше часа. Кроме того, по их прибытии есть риск получить штраф или избавиться на время водительского удостоверения. Чтобы сократить время и уменьшить хлопоты своих клиентов "ПЗУ Украина" предлагает оформление аварии без обязательного вызова сотрудников МВД. Это касается случаев, когда отсутствует второй участник ДТП и когда повреждение автомобиля можно оценить в менее 50 тысяч гривен.

5. Помощь при оформлении ДТП

Правильное поведение и юридически грамотное заполнение документов после ДТП очень важно. Любое заблуждение может повлиять на ход дела. Чтобы обезопасить клиентов, "ПЗУ Украина" позволяет воспользоваться телефонным консультантом или вызвать на место происшествия аварийного комиссара.

6. Предоставление транспорта

При серьезных повреждениях транспорта настоящей проблемой является транспортировка машины на СТО и продолжение движения водителя с пассажирами. "ПЗУ Украина" решает этот вопрос – предоставляет эвакуатор или такси в порядке, предусмотренном договором.

7. Принцип "единого окна"

Клиентам "ПЗУ Украина" не нужно обращаться с поврежденным автомобилем в отделение страховой компании. Можно сразу ехать в официальный сервисный центр. Специалисты СТО зафиксируют повреждения, передадут данные в офис ПЗУ Украина и возьмут машину в работу.

Узнайте больше о страховании и покупайте КАСКО на официальном сайте ПЗУ Украина.