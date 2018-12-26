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среда, 26 декабря 2018 13:11

5 фраз, на которые нужно правильно ответить после ДТП

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5 фраз, на которые нужно правильно ответить после ДТП
После ДТП в первую очередь следует звонить в своей страховой компании. Фото: Politeka

За год в Украине произошло 162,5 тыс. дорожных аварий - это на 27% больше чем в странах Европейского Союза. Даже если авто застраховано, это не значит, что водитель получит полное возмещение и его оштрафует полиция. Многое зависит от поведения водителя.

"Если у водителя есть полис КАСКО, ему не стоит идти на любые сомнительные договоренности. Такая страховка является лучшей защитой для автовладельца. У него не должно быть никаких оснований для беспокойства, ведь большинство страховых компаний ценит своих клиентов и достаточно эффективно возмещает их убытки. Именно поэтому после ДТП таким автомобилистам, в первую очередь, следует звонить в свою страховую компанию. Если пострадавший водитель имеет только автогражданку, то вопрос о каких-то договоренности могут возникать. Но и на них лучше не рассчитывать", - объясняет Gazeta.ua начальник отдела внешних связей страховой компании "ИНГО Украина" Александр Мельничук. Он рассказывает о 5 популярных предложений участников ДТП, которые сразу могут перечеркнуть возмещения и невинность в аварии.

1. "Даю тысячу гривен и разъезжаемся"

Во время ДТП могут возникнуть различные повреждения автомобиля. Но не всегда внешние повреждения на машине можно объективно оценить на глаз. Визуально может показаться, что предложенных виновником аварии денег хватит, но осмотр на СТО обнаружит более значительные повреждения. Поэтому восстанавливать авто придется за свой счет.

2. "Давай припаркуем машины у обочины. Мы же мешаем движению транспорта"

Отъехать с места аварии можно только после оформления ДТП по европротоколу или после фиксации аварии и ее схемы аварийным комиссаром или полицией. Одно из обязательных условий оформления европротокола - оба участника ДТП пришли к согласию относительно его обстоятельств. Не договорившись и не показав все официально, можно попасть в ловушку. Поскольку ничего не задокументировано, то доказать свою правоту будет сложно. Фиксируйте событие на фото - это поможет экспертам и уменьшит риск фальсификации. Если в ДТП более 2 участников, есть пострадавшие люди, ни один из водителей не признает своей вины или размер ущерба превышает 50 тыс. грн, - обязательно вызывайте полицию. Европротокол в таких ситуациях не поможет.

3. "Не звони в страховую. Мой страховщик возмещает и так"

Оповещать о ДТП требует закон. И не только о самом факте происшествия. Вы известить другого участника о своем страховщике и его местонахождении. А затем в течение 3 дней написать заявление в страховую компанию, в которой оформляли страховой полис. Без такого уведомления в страховой компании просто не будет оснований для проведения страхового возмещения. Также поврежден автомобиль нельзя ремонтировать до его осмотра экспертом.

4. "Я очень спешу на встречу. Вот тебе мой техпаспорт. Он мне все равно потребуется. Затем заново воспроизведем аварии для страховщиков. Они ничего не заподозрят"

Добросовестным автовладельцам, которые быстро предоставляют необходимые для урегулирования документы, страховая компания быстрее проводит возмещения убытков. Однако, если страховщик заподозрит, что в ДТП признаки мошенничества, то в лучшем случае процесс урегулирования будет очень долгим. В худшем случае клиент получит не возмещение, а основание для уголовного внедрения.

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5. "Не будем вызывать полицию"

Единственное условие, когда вы можете оставить место ДТП и освобождаетесь от обязанности информировать соответствующие подразделения Национальной полиции о ней, - это оформление ДТП с помощью европротокола. Определить, подпадает ваш случай под условия, при которых разрешается применять европротокол, поможет оператор страховой компании по телефону.

Стоимость автогражданки на автомобили в большинстве страховых компаний одинакова. Однако в автомобилях вдоль дороги по Киеву и на доске объявлений OLX предлагают полисы на 30% дешевле. Продавцы обещают, что страховка не поддельная. Приобретенные полисы на дорогах могут быть не внесены в центральную базу данных, предупреждают специалисты. В лучшем случае такие страховые компании осуществят выплаты наполовину. В худшем - выплаты не будет вообще.

Автор: Елена КАПНИК
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