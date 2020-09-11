5 автомобилей, которые стоит увидеть на "Ретрослете OldCar"

12 сентября стартует "Ретрослет OldCar". Опять десятки старинных машин соберутся в Государственном музее авиации имени А.К. Антонова. Мероприятие начнется с пробега машины участников по городу, от Памятника основателям Киева в Наводницком парке до авиационного музея по ул. Медовая, 1. Там каждый сможет увидеть эти машины среди самолетов и вертолетов 12-13 сентября.

Для участия в мероприятии уже зарегистрировалось 2 сотни машин. Среди них будет немало эксклюзивной техники разного года выпуска.

Предлагаем 5 самых редких машин "Ретрослета OldCar".

Автор: Фото: Владимир Мукан ГАЗ-12 ЗиМ "Фаэтон"

ГАЗ-12 ЗиМ "Фаэтон"

Такой автомобиль только в одном экземпляре. Его не выпускали серийно.

Крылья, капот, двери и задняя часть снаружи подобны серийному ГАЗ-12. Главное отличие машины, которую покажут на Ретрослете - откидной верх. А также некоторые конструктивные особенности.

В 1949 году сделали 2 экспериментальных образца "Фаэтона". Во время испытаний машина хорошо себя показала. Однако были и слабые стороны - кузову не хватало жесткости. Его пришлось усиливать мощными подрамниками. После этого вес машины стал слишком большой для мощности ее двигателя. Поэтому модель с открытым верхом решили не запускать в серийное производство.

ГАЗ-12 ЗиМ "Фаэтон", который будет на "Ретрослете OldCar", реставрировали в мастерской "Авто-Реанимация" в городе Днепр. Высокий уровень восстановления отметили на заводе-изготовителе - в 2011 году авто получило кубок от руководства Горьковского автозавода.

Там же машине присвоили 42-й номер в реестре коллекционных авто. До Горьковского автозавода машина доехала своим ходом, преодолев в общей сложности более 2,5 тыс. км.

Автор: Фото: Владимир Мукан Opel Rekord 1900 L

Opel Rekord 1900 L

Rekord 1900 L сделан в 1969 году. Машин этой модели в Украине до десяти. В подобном состоянии нет ни одной.

Opel оказался в Украине еще в начале 1990-х годов и за это время у машины изменилось только 3 владельца. В свое время Rekord был первой иномаркой в ​​Лубнах Полтавской области. Оттуда ее и выкупили.

Кузов автомобиля двудверный, дизайн одновременно сдержанный и динамичный. Интересно, что в авто сохранен "родной" радиоприемник.

Автор: Фото: Владимир Мукан Morgan Plus4

Morgan Plus4

Такая британская модель в 4-местном исполнении единственная в Украине. Завод-производитель выпускает несколько единиц этой версии в год.

Машина выглядит в стиле классического ретро - с массивными крыльями над колесами, отдельно закрепленными фарами, длинным капотом и низкой посадкой за рулем.

Модель ручной сборки почти без изменений производят с 1953 года. Она построена на деревянном каркасе. Салон отделан дорогими породами древесины, сиденья также имеют деревянный каркас. Morgan Plus4 спроектирован для того, чтобы ее владелец получал удовольствие от скоростных разгонов и при этом мог взять 3 пассажиров.

Кстати, именно эту модель ценит и британская аристократия - Plus4 есть в семье Тэтчеров.

Автор: Фото: Владимир Мукан De Soto S6

De Soto S6

В Украине такое авто 1939 года лишь одно. Именно такая машина была у мультипликатора Уолта Диснея. Ему ее подарили за рекламу марки De Soto.

Этой марки уже не существует. Ранее De Soto входила в состав Chrysler и производила машины с 1928 по 1961 год.

Модель S6 имеет немалые размеры. В передние крылья вмонтированы квадратные фары. Капот состоит из 2 частей. Передние двери открываются по ходу движения, задние - против.

Восстанавливал автомобиль киевлянин Сергей Зайцев. Большинство деталей он заказывал из США, чтобы автомобиль имел оригинальный вид. После долгих лет реставрации владелец De Soto S6 активно участвует в различных мероприятиях, посвященных классическим авто.

Автор: Фото: Владимир Мукан Alfa Romeo Alfetta GTV

Alfa Romeo Alfetta GTV

Купе 1975 года впервые покажут на подобном мероприятии. Прежде всего машина поражает дизайном. Имеет немало оригинальных и смелых решений, которые отсутствуют на других автомобилях этого класса различных производителей. Кстати, над кузовом потрудился Джорджетто Джуджаро.

Конструктивно машина тоже интересна. Сцепление и трансмиссия в ней расположены в задней части, вместе с дифференциалом для большего распределения веса по осям.

Передняя подвеска торсионная, задняя - De Dion. 2-литровый силовой агрегат оснащен 2 карбюраторами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Киевлянам и гостям города предлагают помочь в развитии ВДНХ

Попасть на мероприятие можно в субботу 12 сентября и воскресенье 13 сентября с 10:00 до 19:00. Стоимость билета в кассе Музея авиации - 100 грн.