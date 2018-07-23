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понедельник, 23 июля 2018 11:12

115 лет назад выпустили первый автомобиль Ford: как это было

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23 июля 1903-го американская компания Ford Motor Company выпустила Model А. Это - первый серийный автомобиль бренда.

Авто выпускали только один год на заводе Ford Piquette Avenue Plant в Детройте. За это время с конвейера сошло 1750 машин. 1904-го Model А заменили на Ford Model C.

Первым Model А купил дантист Эрнст Пфеннингам из Чикаго. Авто стоило $ 750. Это эквивалентно $ 17,9 тыс. в наше время.

Автор: huffingtonpost.
  Генри Форд испытывает Model А.
Генри Форд испытывает Model А.

Автомобиль имел деревянный каркас, покрытый алиминием. Он был похож на коляску с откидным верхом. Машина весила 562 кг. Колесная база - 1,8 м. Тормоз ленточного типа устанавливалось только на задние колеса.

Model А оснастили двухцилиндровым оппозитным двигателем внутреннего сгорания. На машине стояла 3-ступенчатая планетарная передача. Двигатель развивал 8 л.с. Максимальная скорость - 72 км / ч.

Автор: wikipedia
  Реклама Model А в газете.
Реклама Model А в газете.

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Авто продавали только в красном заводском цвете. За двухместный автомобиль просили $ 800, а за четырехместный - $ 900. Задние двери можно было установить за дополнительные $ 100. Резиновая тентовая крыша стоила $ 30, а кожанная - $ 50.

Компания Ford позиционировала модель как "самую надежную машину в мире и настолько простой, что ею сможет управлять 15-летний парень". Впрочем авто имело много недостатков. В частности, перегрев двигателя и проскальзывание передач.

Автор: american-automobiles
  Восстановленный 1903 Ford Model A.
Восстановленный 1903 Ford Model A.

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Несмотря на недостатки и проблемы в эксплуатации, именно этот автомобиль принес американской компании популярность и процветание. После выпуска модели на счету Ford осталось чуть больше $ 223. Но продажи Model А были высоки. Именно это положило начало успешному бизнесу Генри Форда.

В 2021-м 40% всех моделей американской компании Ford будут иметь электрические версии. Также появится компактный электрический кроссовер с запасом хода 480 км на одном заряде аккумуляторов .Ford инвестирует в программу электрификации модельного ряда $ 4,5 млрд. Это позволит в ближайшие 5 лет выпустить 13 новых моделей с электрическим приводом.

Автор: gazeta.ua
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Дата
23
июля

115 лет назад выпустили первый автомобиль Ford: как это было

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