Школярські запитання

 
Ексклюзивы
1/5
"Бутылку Бжезинскому не поставил, не та обстановка" - Валентин Мороз о том, как его обменяли на советских шпионов
"Бутылку Бжезинскому не поставил, не та обстановка" - Валентин Мороз о том, как его обменяли на советских шпионов
Просмотров: 468
Объяснили, почему гривна обесценивается
Объяснили, почему гривна обесценивается
2 Просмотров: 1548
Когда Константинополь рассмотрит вопрос томоса Украине
Когда Константинополь рассмотрит вопрос томоса Украине
Просмотров: 1278
Те, кто "клянутся" в любви к Украине: назвали выгодных Путину кандидатов
Те, кто "клянутся" в любви к Украине: назвали выгодных Путину кандидатов
Просмотров: 1854
"Стуса убили из-за его таланта" - историк
"Стуса убили из-за его таланта" - историк
Просмотров: 1224
Осенью встретимся на баррикадах
Осенью встретимся на баррикадах
3 Просмотров: 5949
Как в Авдеевке праздновали четвертую годовщину освобождения города от оккупантов
Как в Авдеевке праздновали четвертую годовщину освобождения города от оккупантов
Просмотров: 2313
"Махно играл и гонял гусей" - чем удивляет единственный в Украине музей гармоники
"Махно играл и гонял гусей" - чем удивляет единственный в Украине музей гармоники
Просмотров: 378
Муждабаев рассказал, как Россия покупала Кубок мира по футболу
Муждабаев рассказал, как Россия покупала Кубок мира по футболу
2 Просмотров: 5418
Под "Марусю" и с сине-желтыми флагами - как прошел крестный ход за единую поместную церковь
Под "Марусю" и с сине-желтыми флагами - как прошел крестный ход за единую поместную церковь
9 Просмотров: 6372
Интервью
1/5
"С точностью до миллиардной доли секунды" - как работают современные технологии в атомной энергетике
"С точностью до миллиардной доли секунды" - как работают современные технологии в атомной энергетике
4 Просмотров: 1701
"Заповит" Шевченко исказили
"Заповит" Шевченко исказили
Просмотров: 3699
"Никакие подачки не заменят родных" - чиновник о Скниловской трагедии
"Никакие подачки не заменят родных" - чиновник о Скниловской трагедии
Просмотров: 729
780 млн грн ежемесячно из Украины идет на оккупированные территории - Жебривский
780 млн грн ежемесячно из Украины идет на оккупированные территории - Жебривский
2 Просмотров: 5004
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
Просмотров: 1125
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
02 августа 2018
Просмотров: 0
Школярські запитання
Ми сиділи у службовому кабінеті одного мого давнього, ще з молодості, приятеля. Тут була ще й його юна асистентка. Мабуть, для неї ми — двоє ...
четверг, 02 августа 2018 17:21
Віталій Жежера
Віталій Жежера
Віталій Жежера

Школярські запитання

  Комментировать

Ми сиділи у службовому кабінеті одного мого давнього, ще з молодості, приятеля. Тут була ще й його юна асистентка. Мабуть, для неї ми — двоє патріархів певного вузькоспеціального ремесла, живі учасники історії, що здається цій дівчині вже легендарною.

Нам було приємно знати, що вона це так собі уявляє.

Між нами якраз ішлося про те, що ми любили і вміли. От, наприклад, береш когось дуже хрестоматійного, в нашому випадку — Панаса Мирного, й згадуєш яку-небудь нехрестоматійну деталь. Скажімо, те, що замолоду він був "юноша длінний і тощий, як гітара, і вєсьма застєнчивий". І завдяки цьому долається герметична недоступність класиків. Отака собі робота, майже як забава.

І тут раптом господар кабінету питає:

— А скажи мені, яка тема його роману "Хіба ревуть воли, як ясла повні"?

Це було неймовірне запитання. І через те, що в мене про таке вже 100 років не питали, і через, що це школярське запитання озвучив саме цей мій приятель, а між своїми не чесно гратися в екзаменатора й екзаменованого. Можливо, мій приятель зараз має справу з абітурієнтами, для яких подібні речі входять до обов'язкової програми. І йому треба почути, чи переконливо воно у нього звучить.

Звучало переконливо, і я мовчки дивився йому в очі, й він так само дивився на мене.

Пауза затягнулася.

Асистентка завмерла. Відчувалося, вона не хотіла, щоб хтось із нас провалився.

А ми мовчали. А потім враз обоє розсміялися. І всім стало легко. Бо то був сміх людей, життя яких пішло на те, щоб навчитися сприймати речі й явища безпосередньо, без називання їхньої теми, й без необхідності відповідати на школярські запитання.

Автор: Ві­та­лій ЖЕ­ЖЕ­РА
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Школярські запитання». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
02
августа

На 5 лет запретили строить атомные электростанции

Буковину и Бессарабию передали УССР

Украинские партии Галиции объединились

Боксер выиграл олимпийскую медаль со сломанной рукой

На строительстве ежедневно умирало 700 человек

Самое читаемое
Экзотическая мама сына рэпера 50 Cent дает фору Кардашьян в откровенных платьях
Экзотическая мама сына рэпера 50 Cent дает фору Кардашьян в откровенных платьях
32
 Просмотров: 108869
Юные и сексуальные - улицами Львова прошли полуобнаженные девушки
Юные и сексуальные - улицами Львова прошли полуобнаженные девушки
27
 1 Просмотров: 103530
49-летняя Дженнифер Энистон без бюстгальтера снялась в гламурных образах
49-летняя Дженнифер Энистон без бюстгальтера снялась в гламурных образах
10
 Просмотров: 58536
Руслана в кожаных штанах устроила фотосет на фоне своего экодома
Руслана в кожаных штанах устроила фотосет на фоне своего экодома
8
 Просмотров: 49170
Самая дорогая модель соцсетей засветила роскошные ягодицы в откровенном купальнике
Самая дорогая модель соцсетей засветила роскошные ягодицы в откровенном купальнике
12
 1 Просмотров: 43798
Віталій Жежера
Дівчина на полустанку 2 Просмотров: 1332
Наші й чужі Просмотров: 1656
Чужі одкровення Просмотров: 414
Де закопані сльози Просмотров: 495
Старі трактори 1 Просмотров: 756
Больше всего комментируют
20
Мороженое по 5 копеек и полнотелые женщины: показали на видео Киев 1960-х
9
Порошенко дал срочное задание по России
7
Полиция задержала убийц АТОвцa "Сармата"
6
Александр Усик отказался стать Героем Украины
6
"Бьет до 5 километров" - протестировали мощный ракетный комплекс
Голосов: 63
Голосование Кто был бы лучшим тренером для киевского "Динамо"?
  • 1) Александр Хацкевич
  • 2) Сергей Ребров
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua