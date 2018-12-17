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Своє село
Автобус кружляє полями Фландрії. Їдемо із Бельгії в Голландію. Акуратні поля з рівчаками для відводу води, вітряки, гладесенькі дороги й острівці ...
понедельник, 17 декабря 2018 17:32
Юрій Стригун
Юрій Стригун
Юрій Стригун

Своє село

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Автобус кружляє полями Фландрії. Їдемо із Бельгії в Голландію. Акуратні поля з рівчаками для відводу води, вітряки, гладесенькі дороги й острівці лісів. Раптом серед поля виринає морська баржа, навантажена контейнерами.

— Це канал Схелде — Рейн, — пояснює Том. — Канал нижче рівня землі, й вам здається, ніби баржа суне просто полями, — усміхається.

Том — бельгієць, який тримає ферму на Черкащині. Основний бізнес родини — склади в порту Антверпена. Томів дід був фермером. Коли почали розбудовувати порт, довелося продати землю. Батько Марк став успішним бізнесменом.

— Дивіться, яка жирна земля, — говорить Том. — Аж блищить на сонці.

Перед цим ми були в порту. Бельгійці показували склади з хімією, труби і ємності. Але радості в голосі не чулося. А в полі — інша справа. 10 поколінь їхніх предків трудилися біля землі. Фламандців ніби магнітом тягне до села.

— Подивіться, які бички! Кожен із них заважить на 1200 кілограмів, — каже син.

— Цей фермер вирощує 50 тисяч тонн цибулі, — говорить батько. — Продає її по всьому світу.

Бельгійці привезли з України цілу делегацію. У перший день водили нас Антверпенським собором, будинком Рубенса. Наступного дня був дощовий Гент із фортецею хрестоносців. Потім — сонячний Брюгге з каналами і човнами.

Від зустрічей і вражень злегка втрачаю відчуття реальності.

— Як собі хочеш, — телефонує увечері дружина. — Але одразу після повернення їдемо в Лісове. Треба наносити батькові дров, відкидати сніг і зварити їсти. Та й у тальнівській хаті мусиш прибрати.

В останній день закуповуюся знаменитим бельгійським шоколадом. Попри дощ їм смачнюче морозиво "Australian". Марк везе нас автобаном у брюссельський аеро­порт Завентем.

— Сподобалося тобі в Бельгії? — питає.

Я ствердно киваю головою.

— А хотів би тут лишитися?

— Ні, — кажу. І згадую про Тальне.

Автор: Юрій СТРИГУН
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