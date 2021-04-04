Жуткая авария в Тайване: среди погибших есть иностранцы

 
Ексклюзивы
1/5
Где за границей отдохнуть вдвоем за 20 тыс. грн
Где за границей отдохнуть вдвоем за 20 тыс. грн
Просмотров: 1278
Коронавирус в Украине пойдет на спад после Пасхи
Коронавирус в Украине пойдет на спад после Пасхи
Просмотров: 495
Американский политконсультант прогнозирует разговор Байдена с Зеленским на конец апреля
Американский политконсультант прогнозирует разговор Байдена с Зеленским на конец апреля
Просмотров: 198
Дороже коммуналка и дешевле медицина: чего ждать украинцам в апреле
Дороже коммуналка и дешевле медицина: чего ждать украинцам в апреле
Просмотров: 576
Саперов расстреляли из засады: кем были 10 погибших в зоне ООС в марте
Саперов расстреляли из засады: кем были 10 погибших в зоне ООС в марте
Просмотров: 1143
Аваков толкает страну к политическому терроризму - Друзенко
Аваков толкает страну к политическому терроризму - Друзенко
Просмотров: 630
В округе Вирастюка соревнуются Зеленский и Коломойский
В округе Вирастюка соревнуются Зеленский и Коломойский
Просмотров: 531
Зарплата от 63 тыс. грн и нельзя нотариусам: как работает суд присяжных в Украине
Зарплата от 63 тыс. грн и нельзя нотариусам: как работает суд присяжных в Украине
Просмотров: 315
Весна на подходе. Какая погода будет в апреле
Весна на подходе. Какая погода будет в апреле
Просмотров: 1062
Украинцы едят импортную картошку
Украинцы едят импортную картошку
Просмотров: 585
Фото
Все фото
5
5
4
3
6
18-летняя реперка за 6 ч. заработала $1 млн на интимных фото
18-летняя реперка за 6 ч. заработала $1 млн на интимных фото
В самой ужасной аварии за 40 лет погибло не менее 36 человек
В самой ужасной аварии за 40 лет погибло не менее 36 человек
Nike запретила продажу &quot;сатанинской обуви&quot; с человеческой кровью. Однако всю партию раскупили за 1 мин.
Nike запретила продажу "сатанинской обуви" с человеческой кровью. Однако всю партию раскупили за 1 мин.
На чердаке обнаружили шлем военного с шоколадкой внутри, которым более 120 лет
На чердаке обнаружили шлем военного с шоколадкой внутри, которым более 120 лет
Мощное извержение вулкана заблокировало воздушное пространство Сицилии
Мощное извержение вулкана заблокировало воздушное пространство Сицилии
Видео
Все видео
"Украинский народ лазит по помойкам. Хотите так же жить?" - до чего опустилась белорусская пропаганда
"Украинский народ лазит по помойкам. Хотите так же жить?" - до чего опустилась белорусская пропаганда
Гонщица попала в аварию во время соревнований - событие попало на видео
Гонщица попала в аварию во время соревнований - событие попало на видео
Кусок ракеты Илона Маска упал на ферму
Кусок ракеты Илона Маска упал на ферму
Блогер похоронил себя заживо ради подписчиков на YouTube
Блогер похоронил себя заживо ради подписчиков на YouTube
У украинской границы заметили российские вертолеты
У украинской границы заметили российские вертолеты
Интервью
1/5
Где за границей отдохнуть вдвоем за 20 тыс. грн
Где за границей отдохнуть вдвоем за 20 тыс. грн
Просмотров: 1278
Недетская жестокость: эксперт рассказала, как бороться с буллингом
Недетская жестокость: эксперт рассказала, как бороться с буллингом
Просмотров: 180
Это категорически запрещено новичкам - инструктор дал нестандартные советы начинающим водителям
Это категорически запрещено новичкам - инструктор дал нестандартные советы начинающим водителям
Просмотров: 1053
Проверьте, где стоит, и сэкономите 8 тыс. грн - эксперт рассказал, как найти надежную и дешевую стиральную машину
Проверьте, где стоит, и сэкономите 8 тыс. грн - эксперт рассказал, как найти надежную и дешевую стиральную машину
Просмотров: 891
Что должны знать родители о процедуре зачисления в первый класс - эксперт ответил на главные вопросы
Что должны знать родители о процедуре зачисления в первый класс - эксперт ответил на главные вопросы
Просмотров: 324
Колонка
Артем Чех
Артем Чех
02 апреля 2021
1 Просмотров: 594
На дитя
Був ранок неділі. Падав дощ. Я сидів на балконі "хрущовки", крутився в розламаному офісному кріслі, курив і вдивлявся в гілля Печерська. Насувалася ...
воскресенье, 04 апреля 2021 01:28

Жуткая авария в Тайване: среди погибших есть иностранцы

  Комментировать
Жуткая авария в Тайване: среди погибших есть иностранцы

Один гражданин Франции и двое американцев стали жертвами крушения пассажирского поезда на востоке Тайваня. Об этом сообщает центральное информационное агентство острова со ссылкой на данные Центра чрезвычайных операций.

Так, власти сообщили, что в целом в катастрофе погиб 51 пассажир (четыре тела пока не опознаны), еще 186 - получили ранения. Более 40 человек до сих пор находятся в больнице.

В списке пострадавших числятся граждане Австралии, Китая и Японии.

Глава региона Цай Инвэнь прибыла сегодня в уезд Хуалянь, где произошло крушение, и навестила пострадавших в медучреждении. Она рассказала о планах правительства выплатить семьям погибших компенсацию в размере около 185 тысяч долларов.

На востоке Тайваня 2 апреля сошел с рельсов пассажирский поезд Taroko Express, перевозивший около 350 человек. В результате аварии погибли по меньшей мере 36 человек, еще более 72 человек получили ранения и травмы.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Жуткая авария в Тайване: среди погибших есть иностранцы». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Самолет на полной скорости рухнул в океан: падение сняли на видео
Самолет на полной скорости рухнул в океан: падение сняли на видео Просмотров: 47898
Американский &quot;шпион&quot; 2 года снимал убогую жизнь в сталинском СССР - впечатляющие фото
Американский "шпион" 2 года снимал убогую жизнь в сталинском СССР - впечатляющие фото
31
 Просмотров: 20673
Гороскоп на 2 апреля: перед кем откроются новые финансовые перспективы
Гороскоп на 2 апреля: перед кем откроются новые финансовые перспективы
 Просмотров: 10638
Австрийка в образе кошки и ковбойский фотосет от обладательницы самой большой груди. Чем поражают звезды
Австрийка в образе кошки и ковбойский фотосет от обладательницы самой большой груди. Чем поражают звезды
6
 Просмотров: 9396
Водители отказываются работать - с понедельника будут ездить не все маршрутки
Водители отказываются работать - с понедельника будут ездить не все маршрутки Просмотров: 9063
Мир
Полиция арестовала члена королевской семьи из-за попытки госпереворота
Полиция арестовала члена королевской семьи из-за попытки госпереворота Просмотров: 27
В античном городе нашли 30 захоронений
В античном городе нашли 30 захоронений Просмотров: 27
В сеть слили данные более 500 млн пользователей Facebook
В сеть слили данные более 500 млн пользователей Facebook Просмотров: 423
Uber выплатит рекордную компенсацию - водители 2 года отказывали незрячей пассажирке
Uber выплатит рекордную компенсацию - водители 2 года отказывали незрячей пассажирке Просмотров: 387
"Это постоянная тема". Что говорят в Белом доме об агрессии России
"Это постоянная тема". Что говорят в Белом доме об агрессии России Просмотров: 243
Больше всего комментируют
6
На 87-м округе продолжают считать голоса. Как изменились проценты кандидатов
3
Данилов рассказал о тайном совещание у Зеленского
2
На заседании СНБО будут говорить о "наведении справедливости в стране"
1
Люди с аутизмом очень одаренные. Ван Гог, Тесла и Андерсен доказали это всему миру
1
На дитя
Голосов: 429
Голосование Кто выиграет футбольную Лигу чемпионов 2020/21?
  • 1) "Бавария"
  • 2) "Манчестер Сити"
  • 3) "Реал"
  • 4) "Ливерпуль"
  • 5) "Челси"
  • 6) "Парі Сен-Жермен"
Просмотреть