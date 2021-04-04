Жуткая авария в Тайване: среди погибших есть иностранцы

Один гражданин Франции и двое американцев стали жертвами крушения пассажирского поезда на востоке Тайваня. Об этом сообщает центральное информационное агентство острова со ссылкой на данные Центра чрезвычайных операций.

Так, власти сообщили, что в целом в катастрофе погиб 51 пассажир (четыре тела пока не опознаны), еще 186 - получили ранения. Более 40 человек до сих пор находятся в больнице.

В списке пострадавших числятся граждане Австралии, Китая и Японии.

Глава региона Цай Инвэнь прибыла сегодня в уезд Хуалянь, где произошло крушение, и навестила пострадавших в медучреждении. Она рассказала о планах правительства выплатить семьям погибших компенсацию в размере около 185 тысяч долларов.

На востоке Тайваня 2 апреля сошел с рельсов пассажирский поезд Taroko Express, перевозивший около 350 человек. В результате аварии погибли по меньшей мере 36 человек, еще более 72 человек получили ранения и травмы.