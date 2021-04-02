В самой ужасной аварии за 40 лет погибло не менее 36 человек

На востоке Тайваня 2 апреля сошел с рельсов пассажирский поезд Taroko Express, перевозивший около 350 человек. В результате аварии погибли по меньшей мере 36 человек, еще более 72 человек получили ранения и травмы.

Поезд сошел с рельсов во время прохождения тоннеля. Часть вагонов врезалась в стены тоннеля. Об этом пишет "НВ".

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С первых 4-х вагонов спасатели эвакуировали до 100 человек, а 5-8 вагоны очень деформировались, поэтому к ним трудно добраться. По предварительным данным, на рельсы с 20-метровой высоты упала неправильно припаркованный грузовик, который стоял на склоне над железной дорогой, и в которой были неисправны тормоза.

Пожарная служба острова опубликовало фото обломков грузовика, рядом с частью поезда.

"В ответ на восхождение поезда с рельсов наши экстренные службы полностью мобилизованы для спасения и помощи пострадавшим. Будем продолжать делать все, чтобы гарантировать их безопасность после этого неистового инцидента", - заявила президент Тайваня Цай Инвэнь.

Эта железнодорожная авария крупнейшая на Тайване за последние 40 лет. В 2018-м 18 человек погибли и 175 были ранены, когда поезд сошел с рельсов на Тайване. В 1981-м авария привела к гибели 31 человека.